امید قائمی رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی بورس شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی بورس روز شنبه برگزار شد و در این جلسه امید قائمی نماینده سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان رئیس هیئت مدیره و نصرالله برزنی نماینده کارگزاری بانک اقتصاد نوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بورس انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش در این جلسه علی رحمانی مدیرعامل منتخب هیئت مدیره، به طور رسمی به سازمان بورس معرفی شد. همچنین در این جلسه بوذرجمهری به عنوان نماینده سرمایه گذاری غدیر حضور داشت.

لازم به ذکر است علی رحمانی سخنگوی هیئت مدیره شرکت سهامی بورس است و از این پس اخبار شرکت بورس از سوی وی اعلام خواهد شد.