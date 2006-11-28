احمدی نژاد در تمرینات تیم ملی کاراته حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، آخرین دور از مرحله نهایی تمرینات تیم ملی کاراته در حالی امروز برگزار شد که برادر رئیس جمهور و مسئولین فدارسیون کاراته با حضور در تمرینات لحظاتی با ملی پوشان و کادر فنی دیدار و گفتگو کردند .

داود احمدی نژاد که خود دارای دان 2 کاراته است با اطلاعات خوب از این رشته رزمی دقایقی را برای اعضای تیم ملی سخن گفت. وی با اشاره به نقش اخلاق در ورزش اظهار داشت : اولین فاکتور در رشته های رزمی اخلاق است. به همین دلیل است که در این رشته ها احترام و اخلاق در راس امور قرار دارد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مبارزات عقل و هوش اهمیت بالایی دارد و در صورت بهره گیر مفید از آن می توانید پیروز شوید.

تیم ملی کاراته شنبه آینده به کیش سفر می کند و پس از 3 روز تمرین در این جزیره به تهران خواهد گشت تتا روز 17 آذرماه راهی قطر محل برگزاری پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شود.