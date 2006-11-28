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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۹

در آستانه حضور تیم ملی کاراته در بازیهای آسیایی ؛

احمدی نژاد در تمرینات تیم ملی کاراته حضور یافت

احمدی نژاد در تمرینات تیم ملی کاراته حضور یافت

مرحله نهایی تمرینات تیم ملی کاراته کشورمان برای حضور در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه با حضور داود احمدی نژاد پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، آخرین دور از مرحله نهایی تمرینات تیم ملی کاراته در حالی امروز برگزار شد که برادر رئیس جمهور و مسئولین فدارسیون کاراته با حضور در تمرینات لحظاتی با ملی پوشان و کادر فنی دیدار و گفتگو کردند .

داود احمدی نژاد که خود دارای دان 2 کاراته است با اطلاعات خوب از این رشته رزمی دقایقی را برای اعضای تیم ملی سخن گفت. وی با اشاره به نقش اخلاق در ورزش اظهار داشت : اولین فاکتور در رشته های رزمی اخلاق است. به همین دلیل است که در این رشته ها احترام و اخلاق در راس امور قرار دارد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مبارزات عقل و هوش اهمیت بالایی دارد و در صورت بهره گیر مفید از آن می توانید پیروز شوید.

تیم ملی کاراته شنبه آینده به کیش سفر می کند و پس از 3 روز تمرین در این جزیره به تهران خواهد گشت تتا روز 17 آذرماه راهی قطر محل برگزاری پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شود.

کد مطلب 413499

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