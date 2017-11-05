متوسط تخصیص منابع عمرانی استان ها تاکنون ۲۰ درصد بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مهدی سالیانی اظهارکرد: متوسط تخصیص منابع عمرانی استان طی سال جاری تاکنون ۲۰ درصد بوده است و سعی می شود منابع مالی در طرح ها و پروژه هایی هزینه شود که مردم سریعتر از مزایای آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از یک هزار و ۲۵۰ پروژه نیمه تمام عمرانی در این استان به اتمام رسیده است و این تعداد معادل ۶۸ درصد پروژه های نیمه تمام استان است اظهار کرد: تعداد پروژه های عمرانی نیمه تمام این استان در سال ۹۲ بیش از یک هزار و ۸۵۰ پروژه بود.

سالیانی خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح ها بر اساس برآورد اولیه دست کم ۲۸ هزار میلیارد ریال اعتبار اولیه نیاز داشت. از ۱۲۵۰ پروژه نیمه تمام ۸۵۰ پروژه طی سال های ۹۳ و ۹۴ تکمیل شده و حدود ۴۰۰ پروژه دیگر هم سال گذشته به اتمام رسیده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه دولت طی این سال ها با تنگناهای مالی بسیار مواجه بود افزود: با این حال تلاش شد پروژه های عمرانی استان متوقف نشود.

وی اظهار کرد: در سال ۹۳ برای پروژه های عمرانی نیمه تمام استان در مجموع ۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال تخصیص داده شد که این رقم در سال ۹۴ با شدت یافتن مشکلات و محدودیت های مالی دولت به سه هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال کاهش یافت. در سال گذشته نیز چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی نیمه تمام استان اختصاص یافت.

سالیانی افزود: اعتبارات مصوب امسال برای حوزه عمرانی استان ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: در مجموع طی چهار سال گذشته از ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب عمرانی معادل ۱۷ هزار و ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان تخصیص یافته است. امسال برای تکمیل ۵۳۰ پروژه نیمه تمام باقی مانده استان برنامه ریزی شده و علاوه بر آن ۶۶۸ پروژه جدید دارای اولویت نیز تعریف و به اجرا درآمده است.