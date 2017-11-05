آماده باش آتش نشانی مشهدبرای ارائه خدمات به زائران دهه پایانی صفر

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد حسن جعفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام پایان ماه صفر جمعیت زیادی از عاشقان عصمت و طهارت(ع) برای شرکت در مراسم شهادت امام هشتم(ع) به مشهد سفر می کنند که باید خدمات ویژه ای به آنها ارائه شود.

وی افزود: در این راستا ۴۹ ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی در مشهد به حالت آماده باش در خواهند آمد تا بتوانیم در صورت بروز حادثه به سرعت خدمت رسانی لازم را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با پوشش کامل خودرویی در نقاط حساس و پرتردد شهر برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی آماده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره آماده‌باش نیروهای امداد و نجات این سازمان در روز اربعین تصریح کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند و نهایت همکاری را با نیروهای آتش‌نشانی داشته باشند.

جعفری با تاکید بر رعایت ایمنی در خلال برگزاری برنامه‌های مذهبی توسط شهروندان، ادامه داد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در سطح شهر اندیشیده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اسکان شماری از زائران در کمپ غدیر، نیروهای سازمان از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر در این مکان حضور خواهند داشت.