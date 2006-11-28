وظیفه ما اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف شب گذشته در جمع جامعه وعاظ شهر تهران با بیان اینکه کار کردن در شهرداری با نهادها و سازمان های دیگر که در آن مشغول به کار بوده ام برای من هیچ فرقی ندارد و با همان روحیه و تلاش کار می کنم گفت: یکی از معضلات گذشته شهرداری این بوده که شهرداری را یک سازمان خدماتی می دانستند این در حالی است که یک سازمان خدماتی جوابگوی نیازهای جامعه نیست. به همین دلیل در تلاشم تا شهرداری را از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنم.

وی با اشاره به اهداف و اقدامات شهرداری تهران گفت: خدمات رسانی به طوری که در دسترس همه شهروندان باشد ، اقتصاد شهری با نگرش و تاکید بر حوزه کارآفرینی و اشتغال و همچنین تربیت برای شهروندان از مهم ترین اهداف اقدامات شهرداری تهران است.

شهردار تهران درباره مکانیزه کردن سیستم جمع آوری زباله در سطح شهر گفت: مکانیزه کردن معضلی بود که از 6 سال پیش بنا بود انجام شود اما به دلیل اینکه بخشی از منافع اقتصادی شهرداری صرف این طرح می شد اینکار انجام نگرفته بود. حتی به خاطر هزینه های بالا بخش خصوصی هم اجرای این طرح را بر عهده نگرفت.اما در طول نه ماه یعنی تا پایان آذرماه امسال اجرای این طرح در تهران به پایان می رسد به طوری که هر 123 ناحیه تهران مجهز به سیستم مکانیز جمع آوری زباله می شود.

وی با بیان اینکه کاری که در حوزه عمرانی در شهر صورت گرفته در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است گفت: امروز بستر به گونه ای فراهم است که شهروندان باید ماه به ماه و فصل به فصل تغییرات شهر خود را ببینند.

قالیباف درباره احداث سرویس بهداشتی در خیابان های شهر گفت: عدم وجود سرویس بهداشتی یکی از معضلات جدی شهر است و هم اکنون در حال احداث تعدادی از آنها برای استفاده شهروندان هستیم.

وی افزود: در کنار احداث سرویس های بهداشتی جدید سال گذشته با همکاری امور مساجد تصمیماتی گرفته شد به طوری که 650 مسجد در شهر شناسایی شد که قابلیت استفاده عموم مردم به منظور استفاده از سرویس های بهداشتی را در ساعاتی غیر از ساعات نماز داراست. از این تعداد 230 مسجد انتخاب شد و شهرداری فعالیت خود را در زمینه بازسازی مساجد با هزینه ای بالغ بر 5/2 میلیارد تومان آغاز کرد.

شهردار تهران درباره بحث تخریب کوچه مروی گفت: در این کوچه آسیب های اجتماعی زیادی دیده می شود و من معتقدم در آن باید از لحاظ کالبدی و فیزیکی اقدامات مناسبی انجام شود و این کار که قرار بود از گذشته انجام شود به کندی انجام می شد و در تلاشیم تا هرچه زودتر آسیب های اجتماعی آنجا را برطرف کنیم.

وی ترافیک تهران را شامل 4 بخش فرهنگ ، مهندسی ، ‌انتظامات و مدیریت دانست و گفت: در شهر تهران در همه این بخش ها دچار مشکل هستیم و به نظر من حل معضل ترافیک دو راه حل دارد یکی حمل و نقل عمومی و دیگری شبکه حمل و نقل که ما هیچکدام از این دو را نداریم و یکی از اقدامات شهرداری تهران رسیدگی به همین موضوع است که تاکنون 80 درصد از شبکه حمل و نقل آماده شده است.