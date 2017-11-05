۷۱بندر هرمزگان فعال می شوند/لزوم تقویت ناوگان حمل ونقل مسافر وبار

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که برنامه دولت برای احیاء راههای آبی بین کشورهای همسایه جنوبی کشور و حتی آبهای دور مانند هندوستان دارد، بیان داشت: خلیج فارس و دریای عمان از دیر باز در تاریخ و ذهن ایرانیان بوده است و در این مقطع حساس هم برای استفاده از راههای آبی و ارتباط گرفتن با کشورهای همجوار و کشورهای دوست از ظرفیت حمل و نقل دریایی استفاده می شد ولی کافی نیست.

وی عنوان کرد: برای افزایش تردد دریایی با استفاده از تجهیزات و امکانات جدید و شناورهای پیشرفته با دانش و تکنولوژی امروز و همچنین برای کیفیت بخشی به ترددها و سفرهای دریایی و حمل و نقل دریایی در بخش گردشگری و جابه جایی مسافر و کالا برنامه داریم.

همتی با بیان اینکه متناسب با تقاضاهای کشورهای همسایه و تجار ایرانی راههای دریایی تقویت خواهد شد، افزود: خط ارتباط دریایی ایران و عمان با توجه به تقاضاها گسترش خواهد یافت و اگر در سایر مسیرهای دریایی به کشورهای منطقه تقاضایی وجود داشته باشد حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت گسترش خطوط حمل و نقل مسافر و کالا بین جزایر استان، خاطرنشان کرد: تردد مسافر و کالا بین جزایر استان با توجه به تقاضا های جدید، تعداد سفرها و شناورها افزایش خواهد یافت.

به گفته همتی، در آینده یکی از مسیرهای مطمئن و ایمن از طریق دریا خواهد بود. هم اکنون بخش عظیم تجارت ایران از طریق صادرات و واردات دریایی به خصوص از بنادر استان هرمزگان انجام می شود. بنابراین خطوط حمل و نقل دریایی در حال تقویت است و به اقتضای تقاضا برنامه های جدید پیگیری می شود.

وی با اشاره به این نکته که استان هرمزگان دارای ۷۱ بندر است، ابرازداشت: در حال حاضر بیشترین فعالیت های بندری در بندر شهید رجایی و بندر باهنر انجام می شود و برخی از بنادر هم فعالیت های کمی دارند. طی جلسه ای که با سازمان بنادر و دریانوردی کشور برگزار شد مقرر شد تمامی بنادر شرق، مرکزی و غرب استان هرمزگان تجهیز و لایروبی شود. همچنین برای تقویت ناوگان دریایی استان برنامه های جدیدی طراحی خواهد شد.