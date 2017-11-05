به گزارش خبرنگار مهر، احسان بینش ظهر یک شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به میزبانی سالن همایش پورسینای این دانشگاه، ضمن بیان اینکه در طرح تحول سلامت اقدامات بنیادین در حوزه بهداشت عمومی شهرها که حاشیه نشینی نیز جزء آن محسوب می شود، صورت گرفته است، ابراز داشت: حفظ شاخص های موجود در بهتر کردن شرایط و فعال کردن مراقبت های اکتیو در حاشیه شهرها از اهدافی است که در دانشگاه علوم پزشکی دنبال می کند لذا در این راستا طرح مراقب های حوزه سلامت در حاشیه شهر شاهرود اجرا می شود.

وی افزود: معکوس شدن درصد جمعیت روستایی و شهری از جمله چالش های اساسی در حوزه سلامت و بهداشت محسوب می شود که این امر مهاجرت و حاشیه نشینی شهرها را باعث شده است لیکن باید گفت ما علیرغم توسعه سلامت، نتوانسته ایم معضلات ابتدایی مانند فقر، بیکاری و حاشیه نشینی را برطرف کنیم اما باید برنامه ریزی هایی صورت گیرد تا حداقل آسیب های این حوزه را کاهش دهیم.

برخورداری از نعمت سلامت حق طبیعی همه انسان ها است

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه برخورداری از نعمت سلامت حق طبیعی همه انسان ها است، ابراز داشت: با توجه به اینکه تامین سلامت و افزایش طول عمر مورد توجه بشر بوده است لذا همین امر لزوم نظام سلامت کارآمد و اثر بخش توام با عدالت را مشخص می کند.

بینش در باره برنامه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز، تصریح کرد: تغییر سیمای بیماری های واگیر دار مانند آبله و سرخک، وجود بیماری های نوپدید تب کریمه کنگو و شیوع بیماری های غیر واگیر دار چربی، فشار خون مهمترین چالش های حوزه بهداشت است که باید با حذف ریز فاکتورهای چاقی و ...بیشتر به حوزه پیشگری و سلامت توجه کرد.

وی افزود: روند رو به رشد آسیب های اجتماعی، مصرف دخانیات و اعتیاد همکاری بین بخشی را می طلبد تا با توجه به ان بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یافت که خوشبختانه در سنوات اخیر سهم پایین اعتبارات سلامت از منابع ملی در وضعیت بهتری قرار گرفت.

همکاری های بین بخشی ارتقای سلامت را در پی دارد

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه باید شاخص های موجود را حفظ و به بهبود آن ها توجه داشته باشیم، ابراز داشت: تغییر تقاضای عمومی جامعه و انتظارات نظام بهداشتی با توجه به آگاهی مردم باید پاسخ داده شود از سوی دیگر نکته قابل توجه این است که با همکاری های بین بخشی می توان سلامت را به بهترین نحو اداره کرد لذا این مهم می طلبد تا با تبیین مسیر راه بحث سلامت را به سر منزل مقصود برسانیم.

در این مراسم محمد محدی که پیش از بینش، چهار سال عهده دار معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود، مورد تقدیر قرار گرفت.

استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در شاهرود و سمنان است.