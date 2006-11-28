اهدای تندیس فیاض بخش به دستگاه های برتر در حمایت از معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس ستاد برگزاری روز جهانی معلولان افزود: 3 سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و یک سال نیز از دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن این قانون می گذرد به همین دلیل سازمان بهزیستی که وظیفه نظارت و مدیریت اجرای آن را برعهده دارد از سازمان های فعال در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تقدیرمی کند.

دکتر کاظم نظم ده افزود: مراسم اهدای تندیس فیاض بخش به دستگاه های برتر در همایش تجلیل از همیاران معلول که روز دوشنبه 13 آذر ماه جاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود ، انجام خواهد شد.

وی ، شعار روز جهانی معلول را "معلول ، دسترسی و ارتباطات" عنوان کرد و یادآورشد: با توجه به این امر شاخص هایی که برای انتخاب سازمان ها و نهادهای برتر در نظر گرفته شده است در دسترس قرار دادن امکانات و فرصت هایی است که طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید در اختیار بیش از 2 میلیون و 500 هزار فرد معلول در جامعه قرار گیرد.