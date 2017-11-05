زیارت به نیابت ۲۳ هزار شهید/تصویر شهید حججی بیشترین تقاضا را دارد

مجید اصفهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا آخرین ساعات شب گذشته در طرح زیارت به نیابت از شهدا، بیش از ۲۳هزار تصویر شهدای مقاومت در بین زائران پخش شده است که ۶ هزار تصویر درخواستی زائران بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تصویر شهید حججی بیشترین درخواست از سوی زائران را داشته که در اختیار زائران قرار گرفته است.

عضو هیئت مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد کشور با بیان این که وصیت های شهدا نشان می دهد، که این عزیزان آرزوی زیارت کربلا را داشته اند، ادامه داد: در این طرح، زائرانی که در همایش بزرگ اربعین شرکت کرده اند، در قالب طرح نیابتی از طرف شهدا هر زائری به دلخواه خود یک شهید را انتخاب و به نیابت او زیارت می کند.