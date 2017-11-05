سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، سید محمد خاکباز در گردهمایی نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان سمنان به میزبانی دادگستری کل استان، درباره راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی، بیان کرد: این سامانه با هدف جلوگیری از ارسال کاغذی ابلاغها اطلاع رسانی درباره وضعیت پرونده ها کاهش هزینه های ابلاغ و تسریع در امر رسیدگی و دادرسی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی از مهمترین اهداف این سامانه است، افزود: احترام به حریم خصوصی افراد از دیگر مزیتها ی ابلاغ الکترونیکی است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان سمنان نیز در این گردهمایی، ضمن بیان اینکه هم گفت ابلاغ الکترونیکی در سرعت بخشیدن دادرسی ها بسیار موثر است، گفت: یکی از دغدغه های مردم دریافت به موقع و بدون واسطه ابلاغ بود که با راه اندازی سامانه الکترونیکی این مشکل رفع شده ضمن آنکه حریم خصوصی اشخاص پرونده نیز بیش از پیش حفظ می شود.

محبوبه صابر با تاکید بر اینکه بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه ثبت پرونده ها منوط به داشتن شناسه قضائی اشخاص می باشد گفت: این الزام برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

وی با تشریح ابلاغ الکترونیکی گفت سامانه ابلاغ الکترونیکی برای اشخاص حقیقی از سال گذشته صورت پذیرفته و در حال حاضر با رفع برخی موانع ثبت اشخاص حقوقی نیز در این سامانه امکانپذیر است لیکن شهروندان در سراسرکشور می توانند با مشاهده به دفاتر خدمات قضائی و یا دادگستری ها نسبت به دریافت شناسه قضائی شخصی و یا حقوقی اقدام نمایند از سوی دیگر باید گفت با دریافت شناسه قضائی تمام شهروندان می توانند از خدمات الکترونیک قضائی از جمله مشاهده ابلاغیه خود با مراجعه به تارنمای adliran.ir بهره مند شوند.