همکاری ایران و پاکستان برای حل معضل افغانستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن روحانی در دیدار صبح امروز سفیر پاکستان، با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی ، تاریخی دو ملت ظرفیت های بالقوه توسعه همکاری میان دو کشور ، بر نقش مهم دو دولت در صلح و امنیت منطقه بویژه در زمینه حل مشکلات کشور افغانستان ومبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

وی مبارزه با افراطی گری و ترویج اعتدال و اعتقادات صحیح اسلامی را از حوزه های قابل همکاری میان دو کشور دانست .

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ، با اشاره به مرز مشترک طولانی بین دو کشور ، همکاری در زمینه امنیت بیشتر در مرز مشترک دو کشور و مبارزه با اشرار و گروههای تروریست را در روابط دو جانبه تهران و اسلام آباد حائز اهمیت و دارای اولویت بر شمرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی خواستار ادامه همکاری دو کشور در زمینه مسایل بین المللی بویژه در زمینه موضوع هسته ای ایران شد و تاکید کرد که ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت یکی از اشتباهات کشورهای 1+5 بوده و این اقدام نه منطق حقوقی دارد و نه منطق سیاسی و از نظر ایران ، تنها مرجع صاحب صلاحیت در زمینه پرونده هسته ای صرفا آژانس بین المللی می باشد .

دکتر روحانی حضور نیروهای بیگانگان در منطقه را عامل بی ثباتی و ناامنی بر شمرد و اظهار داشت: برای حل معضل افغانستان کشورهای منطقه بویژه ایران و پاکستان باید همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند .

در ادامه سفیر پاکستان در تهران با اشاره به معضل افراطی گرایی در پاکستان از همکاری دو کشور در این زمینه استقبال کرد و با ذکر این نکته که معضلات افغانستان در سالیان گذشته آسیب های بسیاری به پاکستان وارد کرده است سیاست این کشور در قبال افغانستان را ایجاد ثبات و امنیت بیان کرد .

همچنین سفیر پاکستان با اشاره به اهمیت امنیت در مرزهای مشترک و بحث خط لوله ایران به پاکستان و هند برای اسلام آباد ، رایزنی دو جانبه و چند جانبه برای پیشبرد این موضوعات را ضروری دانست .

شفقت سعید تاکید کرد: از نظر پاکستان تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به پرونده هسته ای ایران آژانس بین المللی است و پاکستان با هر گونه تهدید و فشار بر ایران در این زمینه مخالف است.