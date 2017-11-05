مسائل فرهنگی جوانان نیازمند توجه بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلفشان در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری که قبل از ظهر یکشنبه در محل دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: امروز ۱۴ آبان هفتادمین سالروز تأسیس سازمان جوانان هلال احمر است.

وی بیان داشت:‌ آخرین فعالیت معاونت جوانان بحث کمک‌رسانی به میانمار و جمع آوری کمک‌های نقدی مردم مظلوم این کشور بود و بعد از اربعین مجددا خدمت رسان مظلمومان میانمار خواهیم بود.

۲۲ هزار جوان برنامه اوقات و فراغت را گذراندند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با بیان این که فعالیت‌های مختلفی در قم انجام می‌شود، افزود: تابستان امسال بیش از ۲۲ هزار نفر از جوانان استان را تحت پوشش اوقات و فراغت قرار دادیم که بحث‌های فرهنگی چاشنی آن بود.

وی تصریح کرد: بیش از هزار نفر از جوانان دوره کامل پیشگیری از اعتیاد را گذراندند. همچنین فعالیت‌های مختلف امدادی و مانور در سطح استان انجام شده است.

گلفشان اظهار کرد: جوانان هلال احمر همواره در اردوهای کشوری و برنامه‌های رسمی در نشست‌ها و گفت‌وگوی میان اعضای جوانان استان‌های دیگر به خصوص در عفاف و حجاب و فعالیت برادران سرآمد هستند.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که جامعه امروز از آن رنج می‌برد بحث‌های فرهنگی و مسائل خاصی است که باید از سوی مسئولان و جوانان به آن توجه بیشتری شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم تصریح کرد: امید است با تمهیداتی که مسئولان درنظر می‌گیرند بتوانیم به خصوص در مناطق محروم و پردیسان خدماتی برای جوانان و اوقات و فراغت آنها ارائه کنیم.

کانون طلاب هلال احمر اقدامات فرهنگی خوبی را فراهم کرده است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: بعد از بسیج بیشترین جمعیت جوان در اختیار هلال احمر است و جوانان نقش بزرگی در تقویت جمعیت هلال احمر داشته‌اند.

حجت الاسلام سید مصطفی علامه بیان داشت: معاونت جوانان هلال احمر رسما کانون طلاب نیز دارد. این معاونت وظیفه کادرسازی اساسی جوانان را با ارائه آموزش‌های مختلف داشته و آنان را برای خدمت رسانی آماده می‌کند.

وی عنوان کرد: تفاهم نامه بین شورای عالی حوزه علمیه و جمعیت هلال احمر امضا شد که بستر خوبی را برای فعالیت‌های مشترک فراهم کرد.

حوزه و هلال احمر اهداف مشترکی دارند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان قم ادامه داد: کمک به آسیب دیدگان و خدمت بشردوستانه از اهداف هلال احمر است و حوزه علمیه هم خدمت به جامعه و هدایت جامعه انسانی را دارد و این آغاز بستر فعالیت‌های مشترکی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اقدامات کانون طلاب در هلال احمر افزود: کتاب خوبی منتشر شده که در آن اهداف هلال احمر در آیات و روایات استخراج و ذکر شده است و همچنین مجموعه مبانی فقه و حقوق امدادی که مبنای آن اسلام است درحال نگارش است.

حجت الاسلام علامه اظهار کرد: اتاق فکر دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر با حضور طلاب در جهت اهداف معاونت جوانان همراه با آموزش‌هایی فعالیت دارد.