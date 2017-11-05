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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

مدیرکل گمرک فارس:

واردات استان فارس در سال جاری ۹ درصد کاهش داشته است

واردات استان فارس در سال جاری ۹ درصد کاهش داشته است

شیراز - مدیرکل گمرک فارس از کاهش ۹ درصدی واردات این استان در ۷ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی گمرک فارس، خداداد رحیمی افزود: در ۷ ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۲۰۶ تن کالا به ارزش ۴۸ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۳۵ دلار از طریق گمرکات استان فارس وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۹ درصد کاهش داشته است.

وی درباره تعداد مسافران ورودی از طریق مرز هوایی استان فارس گفت: در ۷ ماهه گذشته  ۲۰۴ هزار و ۲۴۶ نفر از طریق مرز هوایی این استان به کشور وارد شده‌اند که ۱۷۱ هزار و ۱۱ نفر از آن‌ها ایرانی و ۳۲ هزار و ۲۳۵ نفر گردشگر خارجی بوده‌اند .

مدیرکل گمرک فارس بیان کرد: در این مدت تعداد ۱۹۷ هزار و ۳۱۲ مسافر از طریق مرز هوایی استان فارس از کشور خارج شده‌اند که ۱۶۷ هزار و ۷۹۳ نفر از آن‌ها ایرانی و ۲۹ هزار و ۵۱۹ نفر مسافر خارجی بوده‌اند .

کد مطلب 4135305

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