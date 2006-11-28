رویکرد جنبش اعتدال گرایان رویکرد حفظ منافع ملی است/ قطب بندی راست و چپ برای ایجاد مشارکت حداکثری پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال وتوسعه بعد از ظهر امروز در جلسه اعلام موجودیت ائتلاف جنبش اعتدال گرایان این ائتلاف را متشکل از 25 حزب و تشکل رسمی دانست وگفت: ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند توسعه است.

نوبخت هدف از شکل گیری ائتلاف جنبش اعتدال گرایان را حمایت از همه نخبگان ایرانی با هدف به کارگیری منافع موجود در کشور برای رسیدن به توسعه یافتگی عنوان کرد و اظهار داشت: جنبش اعتدال گرایان با یک دید فراجناحی به مسائل موجود در حوزه منافع ملی نگاه می کند و به دنبال آن است که از این پس حضور موثری در عرصه رقابت سیاسی در ایران داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم شکل گیری یک قطب بندی جدید سیاسی در کشور گفت: قطب بندی قدیمی راست و چپ دیگر توان ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات را ندارد.

لازم به ذکراست که اسامی احزاب و تشکل های عضو ائتلاف جنبش اعتدال گرایان به شرح زیر است:

- حزب اعتدال و توسعه

- حزب وحدت ایران اسلامی

- حزب اصلاحات مدنی ایران

- حزب دفاع از ایثارگران وقانون اساسی

- حزب وحدت ملی ایران

- مجمع اسلامی کارکنان بانکها

- سازمان رهروان فردا، استان خوزستان

- جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی

- جامعه اسلامی پزشکان ایران

- مجمع دانشجوان و دانش آموختگان گلستان

- کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی

- جمعیت دوستی و مودت

- حزب مردم

- حزب اسلامی رفاه کارگران

- حزب عدالت

- حزب اتحاد ملی

- حزب ترقی ایران

- حزب میهمن اسلامی

- انجمن دفاع از حقوق زنان

- حزب توسعه کرمانشاه

- جمعیت طرفداران نظم قانون

- مجمع شاخه زیتون

- حزب مشارکتهای مردمی گیلان

- مجمع دانشجوان و فارغ التحصیلان گیلان

- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان.