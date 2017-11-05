به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در راستای ارائه محصولات و فعالیتهای علمی و پژوهشی خود، سامانه آمار کتابخانهها (آک) را ارائه کرد.
«سامانه آک» آمار و اطلاعاتی را از کتابخانهها به کاربران ارائه میکند که بر پایه آن بتوانند از خدمات کتابخانهها بهرهبرداری بهتری داشته باشند. کاربران میتوانند با جستجوی کتابخانهها بر پایه فیلدهای گوناگون و همچنین فیلترهای چندگانه، به اطلاعات آنها دست یابند و برای مراجعه به هر یک از آنها تصمیم بگیرند.
از سوی دیگر این سامانه، آماری را از وضعیت روز کتابخانهها و روند آنها در سالهای گوناگون در زمینههای نیروی انسانی، زیرساخت، مجموعه، اعتبارات، و خدمات برای سیاستگذاران فراهم میسازد.
این سامانه همزمان با حضور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات عرضه شد.
در این کنگره ۲ روزه که تا فردا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد، نشست تخصصی مدیریت اطلاعات پژوهشی نیز با عنوان «مدیریت اطلاعات پژوهشی: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با حضور دبیری فریبرز درودی عضو هیات علمی ایرانداک و حضور فرهاد شیرانی عضو هیات علمی ایرانداک، پیام کبیری از وزارت بهداشت و هاشمی طباطبایی از دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.
در این نشست درباره نابسامانیهای ناشی از نبود مرجع واحد مستقل برای گردآوری، سازماندهی و مدیریت اطلاعات و همچنین تأثیر آن بر فرایندهای تصمیمگیری و نهادهای تصمیمگیر در کشور صحبت خواهد شد.
سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ۱۴ و ۱۵ آبان با ۱۹ نشست در محل همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برپا است.
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