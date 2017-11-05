اجرای نمایش «سر تا سر» در خانه نمایش «دا»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیزیکال «سرتا سر» کار مشترکی از محمد رضا کیوانی و سروش کریمی نژاد از پنجشنبه ۱۸ تا ۲۷ آبان ماه در خانه نمایش «دا» روی صحنه می رود.

«سر تا سر» از ادعای انسان درباره متمدن بودن می گوید و روایتگر مسیری است که تاکنون بشر برای بنای این تمدن طی کرده است. ظلم ها، ستم ها و قربانی شدن ارزش ها در مسیر تحقق این تمدن و یا توهم تحقق آن دغدغه هایی است که بی توجه به قیود زمانی و مکانی و به دور از هر اندیشه ای در این اثر هنری به آن پرداخته شده است.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مجری طرح: امیر کلاته، طراح نور: علی کوزه گر، طراح لباس: فرشته حداد پور، موسیقی و طراحی صدا: محمدرضا کیوانی و طراح پوستر: بابک حقی، تهیه کننده: وحید کریمی اشاره کرد.

این نمایش از ۱۸ آبان تا ۲۷ آبان ماه در خانه نمایش «دا» به نشانی میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶ روی صحنه می‌رود.