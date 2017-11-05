حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زائرانی که از سمت تهران به سمت مرز در حال حرکت هستند باید از مرز مهران تردد کنند که با هماهنگی های انجام شده این زائران می توانند از دو مرز شلمچه و چذابه نیز تردد کنند.

وی با بیان اینکه زائران تهرانی از سه طریق می توانند به عتبات اعزام شوند، افزود: حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی سه روشی است که زائران برای اعزام می توانند استفاده کنند.

سخنگوی ستاد اربعین تهران با اشاره به برخی مسیرهای ترددی برای زائران تهرانی در صورت وجود ترافیک، خاطرنشان کرد: درصورت وجود ترافیک زائران می توانند از شهر اندیمشک سه راه چالدران به سمت مهران حرکت کنند و در صورت ترافیک در مسیر چذابه از شوش به چذابه حرکت کنند.

وی در ادامه به وضعیت اتباع خارجی که از تهران به سمت مرزها حرکت می کنند نیز اشاره و تصریح کرد: اتباع خارجی تنها می توانند از مرز شلمچه برای تردد استفاده کنند.

گودرزی همچنین با اشاره به پذیرایی و اسکان از سوی ستاد اربعین استان تهران و جابه جایی خادمان در موکب های نجف اشرف با نیروهای جدید، افزود: در شهر نجف در سه حوزه صورت العشرین، پارکینگ طبقاتی و صحن مطهر حضرت زهرا (س) خدمات رسانی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سرویس های بهداشتی و حمام از قبل مهیا شده است، تصریح کرد: براساس گزارشات رسیده شب گذشته صحن مطهر حضرت زهرا (س) به صورت کامل پُر شده و خدمت رسانی به صورت مضاعف در حال انجام است.