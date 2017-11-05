پیکر پاک ۸ شهید مرزبانی چالدران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم خانواده های معظم شهد ،مقامات لشکری و کشوری، استاندار آذربایجان غرب ، جمعی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پیکر پاک و مطهر ۸ شهید سرافراز مرزبانی از مقابل ستاد هنگ مرزی خوی تا میدان شیخ نوایی در میان حزن و اندوه مردم و با شکوه خاصی تشییع شدند.

این هشت مرزبان دلاور جمعه ۱۲ آبان در منطقه مرزی چالدران در درگیری با گروههای تروریستی و اشرا رمسلح ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نایل آمده بودند.

اسامی این شهدا به شرح ذیل است:

۱_ استواریکم محبوب نوری فرزند علی جمعی پاسگاه مرزی بابانور اهل و ساکن خوی

۲_ استواردوم مهدی حسین زاده فرزند عزیز جمعی برجک ۲۲۶ پاسگاه مرزی ناور، اهل و ساکن پلدشت

۳_ استواردوم حمید حاجی زاده فرزند منوچهر جمعی گروهان مرزی چالدران، اهل و ساکن خوی

۴_ سرباز وظیفه مهدی کلته فرزند حکیم پایه خدمتی مهر ۹۵ جمعی پاسگاه مرزی بابانور، اهل و ساکن گمیشان استان گلستان

۵_ سرباز وظیفه امیر قربانی فرزند سهراب پایه خدمتی خرداد ۹۶ جمعی پاسگاه مرزی یکماله اهل و ساکن میانه

۶_ سرباز وظیفه محمد حسین زاده فرزند:صحبت اله پایه خدمتی دی ۹۵ جمعی پاسگاه مرزی ناور اهل و ساکن گوهردشت

۷_ سرباز وظیفه سعید گلابی فرزند توحید پایه خدمتی فروردین ۹۶ جمعی پاسگاه مرزی شیخ سیلوی جدید اهل و ساکن بناب

۸_ سرباز وظیفه عباس قادری فرزند فتح اله پایه خدمتی خرداد ۹۶ جمعی پاسگاه مرزی شیخ سیلوی اهل و ساکن بناب