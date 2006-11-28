دکتر محسن قمی : ‌ائتلافی مستقل از جناحهای سیاسی هستیم / مجلس خبرگان برای کارآمدی محتاج شناخت شرایط جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن قمی عضو ائتلاف خبرگان و کارآمدی در کنفرانس خبری این ائتلاف، انتخابات خبرگان را نماد مردم سالاری در کشور و به معنای انتخاب عالی ترین نهاد کشور (رهبری) با رای غیر مستقیم مردم عنوان کرد و گفت: انتخابات خبرگان بر این تفکر بیگانگان و معاندین که رهبری را نامشروط و نا محدود می دانند، خط بطلان می کشد.

وی در خصوص اولین جرقه های تفکر تشکیل ائتلاف خبرگان و کارآمدی گفت: تفکر تشکیل ائتلافی مستقل از جناح های سیاسی به دوره قبلی مجلس خبرگان و تشکیل ائتلاف از ناحیه کاندیداهای مستقل برمی گردد، در آستانه انتخابات آتی نیز از دو سه ماه قبل بار دیگر این تفکر شکل گرفت و در جلسات اولیه به این نتیجه رسیدیم که برای برگزاری با شکوه تر انتخابات خبرگان و برای اینکه مردم با صلاحدید خود نامزدهای خود را انتخاب کنند، این ائتلاف را تشکیل دادیم.

قمی با بیان اینکه نمایندگان خبرگان علاوه بر تشخیص فقاهت باید قابلیت های شخصی و سایر ویژگی های رهبری را نیز تشخیص بدهند، تاکید بر تشخیص تعامل این نهاد (خبرگان) در تعامل با شرایط جهانی و غیر فقها در سراسر کشور را از موارد مورد تاکید ائتلاف خبرگان و کارآمدی برشمرد.

وی افزود: اعضای خبرگان باید توانایی تشخیص مدیر بودن، مدبر بودن، عادل بودن و تشخیص تداوم این ویژگی ها را در رهبری داشته باشند.ائتلاف خبرگان در کل کشور حدود 25 الی 30 کاندیدا معرفی می کند.

قمی در عین حال اعلام نهایی اسامی کاندیداهای ائتلاف را به بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان موکول کرد.

وی در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا ساز و کاری برای پاسخگویی بیشتر مجلس خبرگان نسبت به مردم و اطلاع رسانی بیشتر این نهاد در نظر گرفته اید، گفت: در قانون اساسی در اصل مترقی پاسخگویی در مورد همه نهادها و ارگان ها تاکید شده است و طبق قانون، مجلس خبرگان رهبری در برابر هیچ نهادی یا فرد مسئولی در کشور پاسخگو نیست به جز در برابر خداوند متعال و چشمان تیزبین مردم.

آیت الله قمی با اشاره به اینکه در دوره های اول و دوم مجلس خبرگان کلیه مطالب مطرح در نشست های این مجلس محرمانه تلقی می شد یادآور شد: مجلس سوم با اصلاح آئین نامه داخلی مقرر کرد که اطلاع رسانی در مورد بخشی از مذاکرات و نتایج نشست های خبرگان در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرار گیرد.

وی این اقدام را گامی مهم و ارزشمند خواند ولی در عین حال تاکید کرد: این مقدار اطلاع رسانی هنوز کافی نیست.

وی معرفی و اعلام افرادی را که مجلس خبرگان در راستای اصول 108 و 109 قانون اساسی برای شرایط بحرانی فقدان رهبری به عنوان کاندیداهای این سمت در نظر گرفته است را از مواردی برشمرد که امکان معرفی آنان وجود ندارد.

قمی در پاسخ به این سئوال که مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کند یا کشف گفت: در تفسیر این موضوع باید به تفاوت میان تفکر اسلامی و تفکر لیبرال اشاره کرد، در تفکر لیبرال رای مردم معیار نهایی تلقی می شود اما در اصول تفکر اسلامی رای مردم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.

وی افزود: در تفکر اسلامی افرادی که برای مناصب مختلف انتخاب می کنیم باید با حقیقت غیرقابل انکار معیارها و ارزشهای اسلامی منطبق باشند واینکه مشروعیت رهبری مردمی است یا الهی ، یک تضاد صوری حل شده است.

قمی گفت: جایگاه رهبری در مورد شرایطی که باید داشته باشد مشروعیت الهی است و برای امکان خارجی تحقق آن و مقبولیت مردمی نیازمند رای مردم است.

وی در این راستا به تاکید قانون اساسی بر حرمت نهادن به رای و نظر انسان ها در کنار تاکید بر اصول پنج گانه دین در نخستین بخش قانون اشاره کرد و افزود: در قانون اساسی آمده، اصلی که هیچ گاه نمی توان در آن تغییری ایجاد کرد مسئله ابتناء نظام بر رای مردم است.