لزوم بازنگری در طرح توسعه نهبندان/اشتغال و توسعه منطقه محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی ظهر یکشنبه در جلسه طرح توسعه نهبندان اظهار داشت: با توجه به سفر و حضور مقام معظم رهبری به منظور توسعه پایدار شهرستان نهبندان انتظار توجه ویژه ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادبرکت، بنیادعلوی، آستان قدس رضوی و همچنین قرارگاه پیشرفت و آبادانی به این شهرستان را داریم.

وی با انتقاد از اینکه اقداماتی که در گذشته برای طرح توسعه نهبندان انجام شده اقداماتی روتین بوده است، بیان کرد: این اقدامات بدون طرح نیز قابل انجام بوده و در سایر نقاط نیز انجام شده است.

لزوم توجه ویژه وزارتخانه ها و پیشنهاد طرح های کلان ملی

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدامات منجر به اشتغال و توسعه منطقه نشده است، عنوان داشت: این طرح باید زمینه ماندگاری و پیشگیری از مهاجرت را در این شهرستان مهاجرت پذیر فراهم می کرد که محقق نشده است.

افضلی بر لزوم بازنگری در طرح توسعه نهبندان تأکید کرد و گفت: باید در زمینه اقداماتی که قرار است در این طرح انجام شود و همچنین اقداماتی که تاکنون صورت گرفته بازنگری صورت گیرد.

وی، فراهم شدن اشتغال مردم، زیرساخت ها و مشوق های سرمایه گذاری کلانی برای ایجاد اشتغال را از جمله اقدامات مورد نیاز در منطقه دانست و گفت: توجه ویژه وزارتخانه ها و پیشنهاد طرح های کلان ملی از مواردی است که سبب استغالزایی و ماندگاری مردم در منطقه می شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به پتانسیل های کشاورزی منطقه، بیان داشت: رفع مشکلات شرکت سهامی زراعی سهل آباد، توجه به پرورش شتر و شترمرغ، کشتارگاه دام و مرغ از جمله نیاز های منطقه است.

لزوم تبدیل فرمانداری نهبندان به فرمانداری ویژه

افضلی با بیان اینکه توجه به ظرفیت عظیم معادن و فرآوری در محل و مشوق های سرمایه گذاری در این زمینه ضروری است، عنوان داشت: علاوه بر این باید زیرساخت های برق صنعتی برای نهبندان و همچنین برق برای معادن تأمین شود.

وی اضافه کرد: در حوزه آموزش و پرورش نیز توجه به ماندگاری فرهنگیان در شهرستان، رفع مشکلات دانشکده معدن، پیگیری مجتمع عالی سلامت از جمله موضوعاتی است که باید دنبال شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از آبرسانی ۱۰۰ روستا با تانکر خبر داد و افزود: آبخیزداری منطقه، احیای قنوات و توجه به مجتمع های آبرسانی از دیگر موضوعاتی است که باید در دوستر کار طرح توسعه قرار گیرد.

افضلی در نظر گرفتن تعرفه گرمسیری برق برای نهبندان، ایجاد راههای مناسب روستایی، ایجاد باند دوم جاده نهبندان سربیشه و رفع مشکلات زیرساختی مخابراتی منطقه، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان نهبندان و سربیشه، راه اندازی پادگان نیمه رها شده نهبندان و ضرورت تبدیل فرمانداری شهرستان به فرمانداری ویژه را از دیگر اقدامات مورد نیاز در منطقه عنوان کرد.