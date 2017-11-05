به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان را شناسایی و منهدم کرد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات گسترده اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی موفق شدند این شبکه را که قصد انتقال محموله ۲ هزار و ۵۰۰ کیلویی تریاک در نزدیک مرز ایران و پاکستان داشت، شناسایی کنند.

اعضای این شبکه قاچاق که به سرکردگی یکی از اتباع بیگانه فعالیت می کرد، محموله مزبور را به شکل ماهرانه ای در زیرگالن های سوخت جاسازی کرده بودند که پس از ناکام ماندن در انتقال محموله، سعی داشتند طی درگیری مسلحانه با نیروهای عملیات وزارت اطلاعات این محموله را از مرز خارج کنند که در این اقدام ناکام ماندند.

از این باند قاچاق علاوه بر مواد مکشوفه، ۳ دستگاه خودرو و خطوط تلفن ماهواره ای با هماهنگی مراجع قضایی کشف و ضبط شد.