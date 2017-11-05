  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) صورت گرفت؛

شناسایی و انهدام شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در شرق کشور

شناسایی و انهدام شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در شرق کشور

وزارت اطلاعات یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان را شناسایی و منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان را شناسایی و منهدم کرد.  

سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات گسترده اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی موفق شدند این شبکه را که قصد انتقال محموله ۲ هزار و ۵۰۰ کیلویی تریاک در نزدیک مرز ایران و پاکستان داشت، شناسایی کنند.

اعضای این شبکه قاچاق که به سرکردگی یکی از اتباع بیگانه  فعالیت می کرد، محموله  مزبور را به شکل ماهرانه ای در زیرگالن های سوخت جاسازی کرده بودند که پس از ناکام ماندن در  انتقال محموله، سعی داشتند طی درگیری مسلحانه با نیروهای عملیات وزارت اطلاعات این محموله را از مرز خارج کنند که در این اقدام ناکام ماندند.  

از این باند قاچاق علاوه بر مواد مکشوفه، ۳ دستگاه خودرو و خطوط تلفن ماهواره ای با هماهنگی مراجع قضایی کشف و ضبط شد.  

کد مطلب 4135555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها