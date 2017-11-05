به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعلام کرد: چتر حمایت اجتماعی از کارگران بیکار شده قبلا شاغل، گسترده تر شده است.

وی افزود: حدود ۲۲۰ هزار نفر از کارگران که بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند، زیر چتر حمایت مقرری بیمه بیکاری قرار دارند؛ ضمن اینکه به رغم افزایش تعداد و هزینه های مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، با اتخاذ تدابیر راهبردی از جمله هدایت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به اشتغال مجدد، صرفه‌جویی در منابع بیمه بیکاری حاصل شده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه نسبت تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به کل بیمه‌پردازان اجباری، کمی بیش از ۲ درصد است، گفت: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی بنگاه، از کار بیکار شوند، با تایید شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، تغییر ساختار تلقی می‌شود و با تایید شورایعالی کار، کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: تمام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که به نحوی از انحاء، پروانه کسب و کار و موافقت اصولی و اجازه تاسیس واحد های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر می کنند، موظفند بیمه‌شدگانی را که «مقرری بیمه بیکاری» دریافت می کنند، بر اساس معرفی واحد های کار و امور اجتماعی جهت اخذ مجوز کسب و کار و موافقت اصولی در اولویت قرار دهند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: مطابق جدول ماده ۷ قانون بیمه بیکاری کارگران مجرد، حداقل ۶ و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه، با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و حق بیمه بیکاری و سابقه کاری و داشتن سایر شرایط قانون بیمه بیکاری می‌توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

یاوری با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز باز آموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در اولویت قرار دهد و زمینه ارتقاء مهارت آنان را فراهم کند، افزود: هزینه های مربوط به بازآموزی و تجدید و ارتقاء مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری از حساب بیمه بیکاری پرداخت می شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: در اصلاح قانون و آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری تبصره ماده ۳۰ قانون کار مبنی بر تکلیف دولت با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی مبنی بر ایجاد صندوق بیمه بیکاری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: با تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و نیز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان رسیدگی به وضعیت بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار کاهش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: حدود شانزده هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، طی شش ماهه سالجاری برای کسب مهارتهای فنی و حرفه ای و بازآموزی مهارت و تجدید مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند.