هلال احمر در شرایط بحرانی برای خدمات رسانی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر امروز یکشنبه در جریان سفر استانی به کرمانشاه با نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه این شهر کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام معزی در جریان این دیدار اظهار داشت: ارتباط هماهنگ و مستمر جمعیت هلال احمر کرمانشاه با نماینده ولی فقیه در استان منجر به فعالیت های موثر اعضای هلال احمر در مسیر کمک به همنوع می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و امام جمعه کرمانشاه نیز، حضور در جمعیت هلال احمر را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست و گفت: در شرایط بحرانی، جمعیت هلال احمر است که برای ارائه خدمات بی منت و انسانی پیش از سایرین می شتابد.

آیت الله علماء گفت: هلال احمر معطوف به فعالیت های امدادی نیست چرا که این نهاد مردمی در طول سال با انجام فعالیت های داوطلبانه و کمک به نیازمندان واقعی نیز نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کند.

وی با ابراز خرسندی از مجموعه خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر، از تلاش مدیران، کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر که در مرزهای کشور و همچنین خاک عراق به منظور کمک به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) صورت می‌گیرد تقدیر کرد.

در این دیدار مدیر عامل هلال احمر استان کرمانشاه نیز به ارائه گزارش عملکرد فعالیت های هلال احمر استان به ویژه در ارتباط با اربعین حسینی پرداخت.