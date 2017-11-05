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۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز:

ضرورت شفاف سازی در مجموعه شهرداری تبریز

ضرورت شفاف سازی در مجموعه شهرداری تبریز

تبریز - رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز و عضو کمیسیون فرهنگی فرهنگی و اجتماعی این شورا بر ضرورت شفاف سازی در مجموعه شهرداری تبریز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در جلسه علنی شورای شهر تبریز با تأکید بر بحث شیشه ای سازی شهرداری و شفاف سازی، تدوین برنامه های استراتژی برای مجموعه شهرداری و شورا و توجه ویژه به جایگاه رسانه ها، اظهار داشت: اگر به  رسانه ای اعتماد می کردیم و اجازه می دادیم تا آنان عملکرد ما را مورد نقد قرار دهند، هیچ کدام از این اتفاق ها نمی افتاد. پس بهتر است در شرایط کنونی این واقعیت را بپذیریم و اجازه دهیم تا رسانه ای شهرداری را نقد کند و با ورود به قضایا، مسائل را بازگو کند.

مسعودی ریحان با بیان اینکه نیروهایی که به شهرداری آمده اند، جوانان این شهر هستند و از اسرائیل نیامده اند، تصریح کرد: ما الان در مقابل کار انجام شده هستیم و باید به فکر «چه باید کرد؟ » و چاره اندیشی در این خصوص باشیم.

وی با تأکید مجدد بر شفاف سازی شیشه ای مجموعه شهرداری ادامه داد: اگر قراردادهای ما شفاف نشوند، هیچ کدام از این مشکلات برطرف نخواهد شد و در این راستا می توانید شرکت همشهری را حذف کنید و به قضایا خاتمه دهید و با اجازه دادن به رسانه ها که به عنوان قوه چهارم هستند، فرصتی فراهم کنیم تا آنان وارد عمل شوند تا با نقد آزادانه آنان  جلوی بسیاری از مشکلات گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مجاری مشخصی برای ورود نیرو در شهردای وجود ندارد، گفت: باید نگرش دیگری در خصوص ادامه کار شرکت های همشهری و همیاری اعمال شود.

کد مطلب 4135650

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