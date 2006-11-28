اگر وزیر دفاع استیضاح می شد امروز شاهد سقوط هواپیما نبودیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نورالدین پیر موذن نماینده اردبیل در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: نیت و هدف استیضاح روشن کننده زوایای مبهم پرواز و امنیت پرواز در کشور بود اما در آن زمان با هیاهو و انگ سیاسی طراح را وتو کردند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر دفاع امضای خود را پس نگرفتند ، تصریح کرد : هدف استیضاح روشن شدن علل این حوادث و تقویت مدیریت پرواز بود .

پیرموذن ادامه داد : البته رئیس مجلس قول دادند که کمیته هایی تشکیل و به هیات استیضاح کننده گزارش دهد ولی تاکنون هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم .

وی افزود : طبق آمار کشور ایران جزو کشورهایی است که بیشترین سانحه سقوط هواپیما را در 2 دهه گذشته داشته است و کالبد شکافی و ریشه یابی این حوادث می تواند به امنیت پرواز منجر شود .

مخبر فراکسیون اقلیت با اشاره ممانعت باهنر از طرح تذکرش در این خصوص در جلسه علنی گفت : هیات رئیسه در پی خفه کردن صدای نمایندگان است .

وی افزود : اگر صدای نمایندگان که صدای مردم است خفه شود و نمایندگان هیچ عکس العملی نشان ندهند باید تکرار بروز این حوادث را پیش بینی کنیم.