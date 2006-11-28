امیدواریم که اصولگرایان به ائتلاف برسند / فضای آرام و خوبی برای انتخابات بوجود آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل که صبح امروز در همایش استانداران و معاونان وزارت کشور حضور یافته بود، در پایان نشست در جمع خبرنگاران در خصوص عدم اجماع اصولگرایان برای ارائه یک لیست واحد در انتخابات شوراها تصریح کرد: باز هم مثل پارسال، امسال هم امیدواریم که این گروه‌ ها به ائتلاف برسند. طیف اصولگرایان خودشان باید تصمیم بگیرند و آرزوی من این است که وحدت داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا اصولگرایان یک لیست ائتلافی ارائه خواهند داد اظهار داشت: این را باید از خودشان بپرسید اما ما امیدواریم که این مسئله محقق شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برآورد نمایندگان مجلس از حضور مردم در انتخابات آینده چیست، اظهار داشت: مردم همیشه حضور خوبی در انتخابات داشته ‌اند و نمایندگان مجلس هم در تعاملی که با مردم دارند، قطعاً مردم را به شرکت در انتخابات خبرگان و شوراها دعوت می ‌کنند.

حداد عادل یادآورشد: اطمینان دارم با تلاشی که وزارت کشور و نمایندگان مجلس در هیات‌ های نظارت داشته ‌اند، فضای آرام و خوبی برای انتخابات بوجود آمده و نوبت مردم است که هوشمندی خود را ثابت کنند و نشان دهند که به نظام خود علاقمندند و قدر نعمت آزادی و حق انتخاب را که قانون اساسی به آنها داده می ‌دانند.

وی در پایان در مورد ارسال لایحه متمم بودجه به مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.