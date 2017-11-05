ارتباط شبکه برق ایران، سوریه و عراق در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «هوشنگ فلاحتیان»، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در دیدار مشترک با «زهیر خربوطلی»، وزیر برق سوریه و «عادل جریان»، معاون وزیر برق عراق اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که برادران عراقی و سوری ما توانستند بعد از چند سال جنگ و ناامنی، بالاخره ثبات و امنیت را به خاک سوریه و عراق برگردانند و تروریست های تکفیری را تقریباً به نقطه پایان کار خود برسانند.

وی افزود: ایران همان طور که در جنگ چند سال اخیر عراق و سوریه با تروریست ها، این کشورهای دوست و برادر را تنها نگذاشت، مسلماً در پروژه بازسازی این کشورها نیز سعی خواهد کرد نقش سازنده ای ایفا کند.

فلاحتیان تصریح کرد: تمرکز اصلی این نشست بر روی ایجاد شرایطی جهت فراهم کردن ارتباطات الکترونیک میان سه کشور ایران، عراق و سوریه است که امیدواریم بتوانیم با مساعدت طرف های ذینفع، این امر را هر چه زودتر به انجام برسانیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: ایران آمادگی دارد تا در صورت درخواست کشورهای عراق و سوریه، کارشناسان و شرکت های بخش خصوصی خود در زمینه تولید و تجهیز شبکه و پست های برق در نقاط مرزی ایران با عراق و عراق با سوریه را به این منطقه گسیل کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ایران این آمادگی را دارد تا در صورت فراهم کردن زیرساخت های لازم توسط دو کشور، از طریق افزایش میزان صادرات کنونی خود به ۳۰۰۰ مگاوات و انتقال بخشی از این صادرات به سوریه، زمینه و امکان مبادلات برق بین ایران، عراق و سوریه را فراهم کند.

فلاحتیان گفت: برای دستیابی به چنین هدفی ابتدا باید اقدام به بازسازی و یا ساخت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت موجود در مرزهای دو کشور، به ویژه در مرز عراق با سوریه کرد. همچنین امیدوارم هر چه زودتر با از بین رفتن کامل تهدید داعش در این کشورها، بتوانیم همکاری‌های سه جانبه برای ترمیم و بازسازی شبکه برق کشورهای عراق و سوریه را شروع کرده و زمینه پیوند ارتباطات شبکه برق سه کشور را فراهم کنیم.



وزیر برق سوریه: دانش شرکت های ایرانی راهگشای بازگرداندن روشنایی به شهرهای سوریه

در ادامه این نشست «زهیر خربوطلی»، وزیر برق سوریه نیز اظهار داشت: قبل از هر چیز باید از برادران ایرانی برای کمک های متداول خود در سال های اخیر، در جنگ با تروریست ها تشکر کنیم.

وی افزود: همان طور که می دانیم بسیاری از زیرساخت های شبکه برق سوریه، در سال های اخیر به شدت آسیب دیده و نیازمند بازسازی سریع و جدی است.

وزیر برق سوریه تصریح کرد: همچنین بخش اعظمی از پست ها و شبکه های انتقال و توزیع برق در مرز سوریه با عراق، آسیب جدی دیده و این امر مانع از پیوند شبکه برق سوریه با عراق شده است.

خربوطلی گفت: امیدواریم با کمک گرفتن از دانش و تجربه شرکت های ایرانی بتوانیم، اقدام با بازسازی دوباره این پست ها و خطوط انتقال کنیم، چراکه بازسازی این خطوط می تواند نقش بسیار مهم و مثبتی در وصل کردن شبکه برق سوریه با عراق و البته ایران داشته باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل خرابی های ناشی از جنگ داخلی و نبود طولانی مدت برق در بسیاری از شهرهای سوریه از جمله حلب و دیرالزور، عمده فعالیت های اقتصادی و مدنی شهروندان مختل شده است.



معاون وزیر برق عراق: امیدواریم ایرانی ها در بازسازی عراق نیز کنارمان بایستند

در ادامه این نشست سه جانبه «عادل جریان»، معاون وزیر برق عراق نیز گفت: باید از ایران بابت تمام همکاری‌هایش در زمان جنگ با تروریست ها تشکر کرد و ما قدردان این زحمات و مجاهدت های دوستان ایرانیمان می دانیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه خرابی های شبکه برق در جنگ داخلی، محدود به سوریه نبوده و ما نیز در عراق با همان مشکل مواجه هستیم، گفت: امیدواریم با توجه به تجربه شرکت های ایرانی در زمینه صنعت برق، بتوانیم شاهد کمک آن ها برای بازسازی شبکه برق عراق باشیم.

معاون وزیر برق عراق تأکید کرد: خوشبختانه در یکسال گذشته، اعتبار خوبی از طرف دولت عراق برای توسعه زیرساخت های برق و توسعه میادین نفتی اختصاص داده شد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر، با دریافت این اعتبارات و گشایش اعتبار و مبادلات بانکی با کشورهای همسایه از جمله ایران روابط خود را در این زمینه ها توسعه دهیم.

وی گفت: ما فراموش نمی کنیم که ایران در زمان بحران داخلی و مشکلاتی که تروریست‌ها برای عراق درست کردند، همراه و همکار ما بوده و امیدواریم این همکاری ها در زمان بازسازی عراق نیز تداوم داشته باشد.