  1. سیاست
  2. سایر
۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۴۶

معاون فروش شرکت صنایع هواپیماسازی ایران :

27 درصد قطعات هواپیمای "ایران 140" تولید داخل است

27 درصد قطعات هواپیمای "ایران 140" تولید داخل است

جعفر زدوار معاون فروش شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) وابسته به وزارت دفاع اعلام کرد: در حال حاضر 27 درصد قطعات هواپیمای ایران 140 در این شرکت طراحی و تولید می شود و در آینده ای نزدیک ساخت قطعات آن در داخل کشور به 70 درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، زدوار معاون فروش شرکت صنایع هواپیما سازی ایران در حاشیه مراسم گشایش سومین نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس افزود: در نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس، شرکت هسا که از صنایع قدرتمند وزارت دفاع در بخش هوایی محسوب می شود، آخرین توانمندی های خود را ارایه کرده است.

وی در ادامه گفت: مدل های جدید هواپیمای ایران 140 شامل هواپیمای گشت دریایی، باربری نظامی و نسل جدید هواپیمای بدون سرنشین ابابیل، انواع قطعات هوایی، ساندویچ پنل و شیشه هواپیما از محصولات شرکت هواپیما سازی ایران (هسا) است که در این نمایشگاه در معرص دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

زدوار افزود: شرکت هسا همچنین ظرفیت تعمیر ونگهداری ارزان هواپیما و بالگرد و هاورکرافت را دارد.

گفتنی است سومین نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس از هفتم تا دهم آذرماه در جزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 413577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها