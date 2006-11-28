27 درصد قطعات هواپیمای "ایران 140" تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، زدوار معاون فروش شرکت صنایع هواپیما سازی ایران در حاشیه مراسم گشایش سومین نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس افزود: در نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس، شرکت هسا که از صنایع قدرتمند وزارت دفاع در بخش هوایی محسوب می شود، آخرین توانمندی های خود را ارایه کرده است.

وی در ادامه گفت: مدل های جدید هواپیمای ایران 140 شامل هواپیمای گشت دریایی، باربری نظامی و نسل جدید هواپیمای بدون سرنشین ابابیل، انواع قطعات هوایی، ساندویچ پنل و شیشه هواپیما از محصولات شرکت هواپیما سازی ایران (هسا) است که در این نمایشگاه در معرص دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

زدوار افزود: شرکت هسا همچنین ظرفیت تعمیر ونگهداری ارزان هواپیما و بالگرد و هاورکرافت را دارد.

گفتنی است سومین نمایشگاه بین المللی هوایی خلیج فارس از هفتم تا دهم آذرماه در جزیره کیش برگزار می شود.