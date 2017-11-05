طبخ و توزیع روزانه ۳۰۰۰ پرس غذا در عمود ۱۱۸۵ مسیر نجف به کربلا

علی حیدریان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موکب به طور مشترک توسط خادمان لواسان و نیز حسینیه حضرت قائم(عج) ورامین اداره می شود.

وی اضافه کرد: در این موکب که در عمود ۱۱۸۵ مسیر نجف به کربلا برپا شده است، روزانه ۳۰۰۰ پرس غذا طبخ و توزیع می شود.

شهردار لواسان که سال های گذشته نیز در موکب احباب الرضا(ع) ورامین به زائران امام حسین(ع) خدمت می کرد، گفت: زیارت اربعین امام حسین (ع‌) از دیرباز نشان دهنده وفاداری شیعیان به مولا و مقتدای خود و سیدالشهدا(ع) بوده و خواهد بود، هر ساله مشاهده می کنیم، که ۲۰ میلیون نفر از زائران اباعبدالله الحسین(ع) هم زمان با اربعین حسینی، دست از زندگی عادی خود کشیده و با حضور در کربلای معلی، عشق و ارادت خود به اهل بیت عصمت و طهارت را به نمایش می گذارند.

حیدریان با بیان این که برگزاری هرچه باشکوه تر همایش بزرگ اربعین سبب ایجاد اتحاد در میان شیعیان می شود، افزود: برپایی موکب در مسیر تردد به کربلا موجب فراهم شدن شرایط خدمت رسانی به زوار شده و در جهت برگزاری پرشور و باشکوه راهپیمایی اربعین تاثیر فراوانی دارد.