به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار اخباری درباره بازداشت مقامات و شاهزاده‌های متعدد سعودی توسط کمیته مبارزه با فساد به ریاست «محمد بن سلمان» ولیعهد و فرزند پادشاه این کشور، خبرگزاری رویترز در تحلیلی به افشای پیدا و پنهان این موضوع مهم پرداخته است.

رویترز در گزارشی در این خصوص نوشت: تحلیلگران اعلام کرده اند که بازداشت های اخیر، اقدام پیش‌ دستانه دیگری از سوی ولیعهد این کشور برای حذف چهره‌ های قدرتمند در عربستان است.

گزارش این خبرگزاری در ادامه می افزاید: بازداشت‌ های گروهی به نوعی یادآور کودتای ماه ژوئن سال جاری میلادی است که در آن، محمد بن سلمان پسرعموی بزرگ‌ تر خود یعنی محمد بن نایف که وزیر کشور و ولیعهد بود را نیز از سمتش برکنار کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: برکناری شاهزاده متعب هم سناریوی مشابهی است زیرا نهاد تحت نظر وی یعنی گارد ملی عربستان، از پایگاه‌های قدرت این کشور است که ریشه در قدرت قبایل حجاز دارد.

رویترز در ادامه نوشت: اقدامات ولیعهد موجب نارضایتی در خاندان سلطنتی این کشور نیز شده است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری فرانسه ساعاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که ریاض اموال افراد بازداشت شده در این کشور را مسدود خواهد کرد.

گفتنی است، شب گذشته به نقل از منابع آگاه اعلام شد که عربستان سعودی در پی حکم کمیته جدید التأسیس مبارزه با فساد در این کشور، ۱۰ نفر از شاهزادگان سعودی و ۱۲ نفر از وزرای سابق این کشور را بازداشت کرده است.

این در حالی است که گزارش ها از افزایش شمار مقامات و شاهزادگان سعودی بازداشت شده از سوی کمیته مبارزه با فساد حکایت دارد. بر این اساس شمار افرادی که تاکنون در این رابطه دستگیر شده اند به بیش از ۴۰ نفر رسیده است. نکته قابل تأمل اینجا است که «محمد بن سلمان» ولیعهدِ قدرت طلب و مغرور سعودی، ریاست کمیته مبارزه با فساد عربستان را که به تازگی تشکیل شده است، برعهده دارد.

از چهره های شناخته شده میان بازداشتی های شب گذشته می توان به متعب بن عبدالله پسر شاه سابق عربستان و وزیر پیشین گارد ملی این کشور و ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی اشاره کرد.

برخی کاربران شناخته شده سعودی دلیل بازداشت ولید بن طلال را مخالفت او با پروژه «نیوم» دانسته اند. این در حالی است که رسانه های وابسته به عربستان اعلام کرده اند ولید بن طلال یکی از ثروتمند ترین مردان جهان به اتهام پولشویی بازداشت شده است.

خالد التویجری رئیس پیشین دیوان پادشاهی عربستان، بکر بن لادن مدیرعامل هولدینگ بن لادن، شیخ ولید الابراهیم مالک مجموعه رسانه ای ام بی سی، شاهزاده فهد بن عبدالله معاون پیشین وزیر دفاع، خالد الملحم مدیرعامل پیشین شرکت هواپیمایی رسمی عربستان، محمد الطبیشی رئیس پیشین تشریفات شاهنشاهی عربستان، ابراهیم العساف وزیر دارایی پیشین عربستان، ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر پیشین ریاض، صالح کامل تاجر سعودی و دو تن از فرزندانش، عمرو الدباغ عضو پیشین هیأت سرمایه گذاری عربستان، شاهزاده ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز هم در میان بازداشتی ها هستند.