مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مراکز درمانی مستقر در مرزهای کشورها، اظهار کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی از نظر دارو و تجهیزات در مرزها وجود ندارد.

وی با اشاره به روزهای باقیمانده به اربعین حسینی، افزود: تمام تلاش خود را انجام می دهیم با توجه به افزایش ترافیک مسیرها تمامی امکانات ارزیابی شود و کمبودها را بررسی و رفع کرده تا در روزهای اوج تردد با مشکلی مواجه نشویم.

سخنگوی اورژانس کشور با بیان اینکه در اربعین امسال نسبت به سال گذشته از امکانات بیشتری استفاده شده است، گفت: از دو هزار و ۳۰۰ پایگاه امدادی در سراسر کشور فقط ۸۰۰ دستگاه آمبولانس در چهار مرز غربی مستقر شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش بسیاری برای کاهش زمان ارائه خدمات به زائران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: اتوبوس آمبولانس هایی که در اختیار مرزها گذاشته شده در حال تخلیه بیماران از بیمارستان ها هستند تا ظرفیت مراکز درمانی نقاط صفر مرزی را در حدی نگه داریم که مردم و زائران از نظر ارائه خدمات درمانی خیالی آسوده داشته باشند.

ارسال دستگاه های ویژه تخصصی جراحی ستون فقرات

خالدی در ادامه به استقرار درمانگاه سیار دندانپزشکی و کلینیک های جراحی کوچک در مرزها برای نخستین بار در اربعین امسال نیز اشاره کرد و تصریح کرد: این درمانگاه علاوه بر خدمات به زائران به مردم مناطق صفر مرزی نیز خدمات ارائه می کنند.

وی با تأکید براینکه این اقدامات از برکات راهپیمایی اربعین حسینی (ع) برای مردمی است که همیشه میزبان زائران اربعین هستند، افزود: ما نیز مشتاق هستیم که این خدمات را ویژه تر ارائه دهیم.

به گفته این مسئول امسال برای جراحی ستون فقرات در شهر مهران علاوه برحضور یک فوق تخصص جراحی اعصاب، تعدادی دستگاه های ویژه که تخصصی ترین اقدامات را برای زائران و مردم آن منطقه انجام می دهند از سوی وزارت بهداشت و درمان ارسال شده است.