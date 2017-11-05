بانک ها برای پرداخت تسهیلات ظرف دو هفته آینده برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با تاکید بر اینکه رتبه استان هرمزگان در پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید باید به شکل چشمگیری ارتقا یابد، اظهار داشت: طی دو هفته آینده باید پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید توسط بانک‌های هرمزگان سرعت بسیار بیشتری پیداکند و بیشتر پرونده‌های واحدهای معرفی شده تسهیلات را دریافت کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بانک ها و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید تحرک بیشتری برای تسریع اقدامات در زمینه رفع موانع تولید در هرمزگان داشته باشند.

استاندار هرمزگان افزود: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از لحظه ثبت نام جهت دریافت تسهیلات باید به طور روزانه رصد و هرجا با مشکلی مواجه شدند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت اقتصادی استانداری کمک و راهنمایی لازم را برای آن واحد تولیدی انجام دهند.

همتی با تاکید بر اینکه امسال باید گام بزرگی در راستای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید برداریم، بیان داشت: اتاق بازرگانی استان سرمایه‌گذاران جدید را جهت فعالیت در استان معرفی و تشویق کند و فعالیت اقتصادی باید در استان شتاب گیرد و توسعه یابد.

وی تصریح کرد: هرکدام از دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند نسبت فعالیت‌های خود با اقتصاد مقاومتی را مشخص کرده و در حوزه کاری خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کنند و مدیران بانک‌ها نیز نسبت به موضوع مهم تولید با رویکرد گشایشی و حل مشکلات، کار پرداخت تسهیلات را انجام دهند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم معرفی طرح‌های مناسب تولیدی و اقتصادی در هرمزگان، خاطرنشان کرد: اگر طرح‌های مناسب و پخته اقتصادی در زمینه‌های مختلف معرفی شود ما آمادگی داریم تا با رایزنی با مدیران کشوری، بیش از رقم مشخص شده، جذب تسهیلات جهت اجرای این طرح‌ها داشته باشیم.

همتی گفت: بحث اقتصاد مقاومتی برای کشور بسیار مهم است و تمرکز اصلی مدیریت کشور بر این موضوع قرار گرفته تا تولید رونق یابد و شاهد ایجاد اشتغال و افزایش صادرات باشیم و در این زمینه هیج بهانه‌ای برای کار نکردن قابل قبول نیست و مدیران باید سرعت اجرای اقدامات خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه باید فضای جدید و پرشتابی برای رونق تولید در هرمزگان ایجاد شود، عنوان کرد: باید به حدی در این عرصه کار شود که هرمزگان در میان استان‌های برتر در عرصه رفع موانع تولید قرار گیرد و برای برتر شدن در کشور تلاش کنیم و نیاز است بانک‌ها با یک برنامه دقیق طی دو هفته آینده خیز بلندی برای پرداخت تسهیلات در این زمینه داشته باشند تا به رتبه‌های برتر برسیم.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۷ پرونده واحدهای تولیدی در هرمزگان در مجموع با مبلغ ۳۰۷ میلیارد تومان جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های استان معرفی شده که تاکنون تنها به ۳۵ واحد در مجموع ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است و تا پایان آبان ماه بانک‌ها باید تسهیلات ۱۳۲ پرونده باقی مانده را پرداخت و پس از آن به سراغ موارد جدید برویم.

همتی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان هرمزگان خواست در توسعه و شتاب بخشیدن به حرکت اقتصادی جدید در استان مشارکت کنند و اظهار داشت: زمینه بسیار مناسبی برای رونق فعالیت‌های واحدهای تولیدی کوچک و متوسط فراهم شده و از فعالان و کارآفرینان هرمزگانی می‌خواهیم در این عرصه وارد شده و ما نیز شرایط را برای پرداخت تسهیلات در اسرع وقت به آنان فراهم می‌کنیم.