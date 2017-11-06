اربعین پیام صلح دوستی امنیت و ظلم ستیزی برای جهانیان دارد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- احسان پرنیان: آثار پیاده روی اربعین و شکوه این همایش بزرگ در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان بر کسی پوشیده نیست و آثار معنوی، اخلاقی و تربیتی این همایش مورد تاکید بزرگان دینی و علما است.

در خصوص پیاده روی اربعین به عنوان قدرت نمایی بزرگ جهان اسلام علیه کفر و استکبار جهانی با حجت الاسلام والمسلمین سید علی مروج، امام جمعه اندیشه به گفتگو پرداختیم، که بخش اول آن در ادامه می آید:

* اهمیت مراسم اربعین در نزد پیروان اهل بیت علیهم السلام چیست؟

در روایتی که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال خود آورده است، امام حسن عسگری(ع) یکی از نشانه های شیعیان و محبین امیرالمومنین(ع) را زیارت اربعین معرفی می کند و در روایتی می فرمایند که « عَلاماتُ المؤمنِ خَمسٌ: صَلَواتُ إحدی و خَمسینَ، و زیارةُ‌ الأربعینَ، و التَّخَتُّم بِالیَمینِ، و تَعفیرُ الجَبینِِ، و الجَهْرُ بِبسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ.» ، یعنی « نشانه‌های مؤمن پنج چیز است، اوّل نماز پنجاه و یک رکعت واجب و نافله در طول شبانه روز، دوّم زیارة اربعین حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام، سوّم انگشتر در دست راست کردن، چهارم پیشانی بر خاک گذاردن و پنجم بلند گفتن بسم‌ الله ‌الرّحمن الرّحیم در نمازهای جهریّه (صبح، مغرب و عشاء).»

این ها نشانه های مومن در تشیع شناخته شده است، که زیارت اربعین یکی از این نشانه های مومن است، امروز زیارت اربعین به عنوان یک سنت حسنه در آمده و علاوه بر شیعیان، اهل سنت و مسیحیان و نیز مذاهب گوناگون اقدام به زیارت اربعین می کنند و امیدواریم به زودی پرچم شیعیان در تمام جهان به اهتزار درآید.

* چه نصیحتی برای زائران اهل بیت و مشارکت کنندگان در مراسم اربعین دارید؟

طبق تجربه ۱۰ ساله ای که بنده در پیاده روی اربعین دارم، زائرین عزیز تنها به جنبه احساسی پیاده روی توجه نکنند، بلکه بدانند هدف از این پیاده روی، تقویت هدف قیام اباعبدالله(ع) است، تقویت روحیه انقلابی، ظلم ستیزی، مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم، تبعیت از ولایت، تبعیت از امام زمان، تقویت اراده، اتحاد شیعیان و مسلمانان جهان، تقویت ایمان، کنار گذاشتن تکبر، خودسازی، این ها پیام های اربعین باید باشد.

زائرین در مسیر پیاده روی بین خود و خدای خود خلوت کرده و به گذشته، اعمال و نیز آینده خود فکر کنند، تا هرسال اربعین اثری در افکار و اعمال آن ها داشته باشد.

* عملکرد خبرگزاری مهر در پوشش مراسم اربعین را چطور ارزیابی می کنید و چه پیشنهاداتی برای بهتر شدن این پوشش رسانه ای دارید؟

الحمدالله خبرگزاری مهر، با وجود کادری متعهد و موجه، همواره سعی کرده تا مواضعی انقلابی داشته باشد و باید از این خبرگزاری و همه عزیزانی که سعی می کنند، بی طرفانه مواضع رهبری و مواضع نظام را تبیین کنند، تقدیر کنم.

* پیام مراسم اربعین برای جهانیان چیست؟

پیام مراسم اربعین برای جهانیان، صلح، دوستی، امنیت، ظلم ستیزی، مبارزه با ظالم، اتحاد و هم دلی همه نخبگان و عقلای عالم و همه آن افرادی است که اهل تعقل هستند.

جهان بداند، شیعیان پیرو امام خود هستند و ارزش های امام خود را نیز ارزش می دانند و اقامه امر به معروف و نهی از منکر را با تاسی به امامشان، یک وظیفه و اصل می دانند، امیدوارم روزی را ببینیم، که این این راهپیمایی جهانی شده و همه جهانیان در این راهپیمایی شرکت کنند.

* فعالیت موکب های اربعین را چطور ارزیابی می کنید؟

فعالیت موکب های اربعین، یکی از معجزات و کرامات حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، می بینیم که بیش از ۲۰ میلیون نفر وعده غذایی در این ایام با منابع مردمی داده می شودف که این مقدار غذا مردمی بوده و توسط مردم تامین می شود، اما برخی مواقع که زلزله و یا سیلی رخ می دهد، دولت های جهان جمع می شوند، اما نمی توانند مشکلات پیش آمده را مدیریت کرده و به مردم رسیدگی کنند.

اما در این پیاده روی عظیم، با جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفر، پذیرایی از زائرین به بهترین نحو صورت گرفته و زوار به راحتی به زیارت خود می پردازند و کسی گرسنه و یا تشنه نمی ماند، این موکب ها یکی از کرامات سیدالشهدا(ع) است، باید دید، چه کسی این دل ها را جذب کرده و از این جمعیت میلیونی پذیرایی می کند، که همه با لذت این کار را می کنند و کسی نیز منتی بر دیگری نمی گذارد.