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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۰

رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان - ژاپن

پیروزی قاطع برزیل مقابل ایتالیا

پیروزی قاطع برزیل مقابل ایتالیا

رقابتهای والیبال مردان جهان در مرحله دوم امروز در شهرهای سندای و هیروشیما ژاپن با برتری تیم های مدعی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مهمترین بازی امروز برزیل و ایتالیا که در دیدار پایانی المپیک آتن به مصاف هم رفته بودند یک بازی تماشایی را به نمایش گذاشتند. مونتالی سرمربی ایتالیا که دراین دیدار از تمام توان خود استفاده می کرد حتی ساموئل پاپی سرگروه با تجربه خود را به میدان برده بود اما نتوانست کاری از پیش ببرد و در سه گیم متوالی مغلوب تیم قدرتمند برزیل شد. دفاع خوب و سرویس های سنگین طلایی پوشان عامل برتری این تیم بود. چیبا روی بازیسازی ریکاردو امتیاز فراوانی را برای تیم خود کسب کرد. برزیلی ها 23-25، 20-25 و 20-25 حریف خود را شکست دادند.

در سایر دیدارها لهستان 2-3 از سد روسیه گذشت. پورتریکو برابر کانادا 3 بر صفر پیروز شد. بلغارستان در یک بازی سنگین که 5 گیم به طول انجامید 2-3 برابر فرانسه صاحب برتری شد و آرژانتین نیز با همین نتیجه از سد تونس گذشت. ضمن اینکه آلمان 2-3 بازی را به آمریکا واگذارکرد.

کد مطلب 413586

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