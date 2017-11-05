۲۷ کشته و ۲۴ زخمی در حمله مسلحانه به یک کلیسا در جنوب تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آسوشیتد پرس»، گزارش ها حاکی از تیراندازی در یک کلیسا در جنوب ایالت تگزاس آمریکا است. آخرین خبرها حاکی است در این تیراندازی دست کم ۲۷ نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

شبکه خبری «فاکس نیوز» به نقل از منابع پلیس گزارش داده که این حمله در نزدیکی شهر سن آنتونیو رخ داده است.

بر اساس این گزارش یک مرد مسلح وارد کلیسا شده و به سوی مردمی که که در یک مراسم مذهبی حضور داشته اند آتش گشوده است.

اف بی آی و پلیس محلی در محل حادثه حضور پیدا کرده اند و شبکه خبری سی ان ان گزارش داده که دست کم ۲۰ گلوله در این حمله شلیک شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داده که این حمله ۱۶ کشته برجا گذاشته که یک کودک ۲ ساله هم در میان قربانیان وجود دارد.

رسانه های آمریکایی گزارش داده اند که بالگرد و آمبولانسهای امدادی برای انتقال مجروحان در محل حادثه حاضر شده اند. برخی گزارش ها حکایت از کشته و زخمی شدن چندین نفر است.

در همین حال شبکه ان بی سی گزارش داده که این حادثه چندین کشته به همراه داشته و شمار مجروحان ۱۵ نفر اعلام شده است. مسئولان امنیتی به ان بی سی گفته اند که عامل این حمله کشته شده است.