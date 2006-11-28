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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۱

آیت الله مومن:

ناظرین شورای نگهبان نگذارند حقی از مردم در انتخابات ضایع شود

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اعمال نظارت دقیق بر روند برگزاری انتخابات گفت: ناظرین هر جا تخلفی صورت گرفت به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گزارش دهند و نگذارند حقی از مردم ضایع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، آیت الله محمد مومن در جمع مسئولان نظارتی شورای نگهبان افزود: وظیفه ناظرین فقط نظارت است و افرادی که از صندوق های رای بیرون بیایند نماینده مردم هستند و همه باید آن را قبول کنند.

وی اطمینان داد شورای نگهبان با تمهیداتی که اندیشیده، نخواهد گذاشت در انتخابات حقی از کسی ضایع شود.

آیت الله مومن با بیان اینکه اساس نظام ما بر رهبری شایسته استوار است گفت: برهمین اساس افرادی که به مجلس خبرگان راه می یابند باید افراد شایسته ای باشند.

وی افزود: در سه دوره گذشته مجلس خبرگان خوبی تشکیل شده انشاء الله در این دوره هم مجلس خبرگان خوبی تشکیل شود.

کد مطلب 413592

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