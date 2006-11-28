  1. سیاست
  2. سایر
۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۸

راههای گسترش روابط پارلمانی ایران و سوئد مورد بررسی قرار گرفت

راههای گسترش روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و سوئد در دیدار نائب رئیس کمیسیون سیاست خارجی سوئد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی،‌ اوربان آهلین نائب رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان سوئد و عضو شورای روابط خارجی سوئد بعد از ظهر امروز با الهام امین زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات طرفین بر ضرورت افزایش همکاری های پارلمانی جهت توسعه و بسط روابط فی مابین جمهوری اسلامی ایران و سوئد تاکید و آمادگی خود را برای تشکیل گروه های دوستی پارلمانی اعلام داشتند.

عضو شورای روابط خارجی سوئد دراین دیدار ضمن برشمردن نقش استراتژیک ایران در منطقه آمادگی کشورش را در زمینه همکاری های قضائی علیه تروریسم اعلام داشت.

امین زاده در این ملاقات اظهار امیدواری کرد همکاری های پارلمانی بین دو کشور زمینه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی فی ما بین گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت هایی که در زمینه افزایش حقوق زنان و کودکان بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است اظهار امیدواری کرد که رفت آمد بین دو پارلمان باعث انعکاس واقعیت های مثبت جامعه ایران شود.

کد مطلب 413606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها