به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه تارنمای اینترنتی این مرکز آمده است: "هولوکاست‌" در دوران‌ معاصر عاملی‌ برای‌ تأثیرگذاری‌ بر تاریخ‌، جغرافیا و حتی‌ سرنوشت‌ ملتها شده است و دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین ‌المللی‌ اعتقاد دارد که‌ باید فرصت‌ و فضای‌ پژوهشی‌ و علمی‌ مناسبی‌ برای‌ محققین‌ به‌ وجود آورد تا زوایای‌ پیدا و ناپیدای‌ این‌ مهمترین‌ موضوع‌ سیاسی‌ قرن‌ بیستم‌ هر چه‌ شفاف‌ تر در اختیار علاقه‌ مندان‌ قرار گیرد، بدین‌ منظور همایش‌ بین‌المللی‌ "بررسی‌ هولوکاست ‌: چشم ‌انداز جهانی‌" در 20 و 21 آذرماه مصادف‌ با بزرگداشت‌ روز جهانی‌ حقوق بشر برگزار خواهد شد.



همچنین به نقل از بیانیه؛ این‌ همایش‌ با احترام‌ کامل‌ به‌ دین‌ یهود سعی‌ خواهد کرد به‌ دور از هرگونه‌ گرایشهای‌ تبلیغاتی‌ و سیاسی‌ به‌ تحقیق‌ و تدقیق‌ در این‌ موضوع‌ مهم‌ بپردازد.



محورهای‌ مباحث‌ همایش‌ عبارتند از:



1. بررسی‌ تاریخی‌



1-1) ماهیت‌ یهودستیزی‌ (آنتی‌ سمیتیزم‌)

2-1) عوامل‌ یهودستیزی‌؛ مذهبی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌

3-1) یهودستیزی‌ در اروپا

4-1) یهودیان‌ در جهان‌ اسلام‌

5-1) یهودیان‌ در ایران‌

6-1) یهودستیزی‌ و پیدایش‌ صهیونیسم‌

7-1) مخالفت‌ با صهیونیسم‌ یا یهودستیزی‌

8-1) نازیسم‌ و صهیونیسم‌؛ همکاری‌ یا دشمنی‌

9-1) جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و هولوکاست‌



2. هولوکاست‌؛ مفهوم‌ و مصداق



1-2) نسل‌ کشی‌، علل‌ و عوامل‌

2-2) مفهوم‌ و ریشه‌ یابی‌ هولوکاست‌

3-2) هولوکاست‌ از منظر اسناد و مدارک‌

4-2) تجدیدنظرطلبان‌؛ مبانی‌، آراء و دیدگاه‌ها

5-2) اتاق های‌ گاز؛ اثبات‌ یا انکار



3. پیامدهاو بهره‌برداری‌ها



1-3) آزادی‌ بیان‌ و موقعیت‌ منکران‌ هولوکاست‌ در غرب‌

2-3) قوانین‌ موجود علیه‌ منکران‌ هولوکاست‌

3-3) هولوکاست‌؛ تبلیغات‌ و رسانه‌های‌ غرب‌

4-3) هولوکاست‌ در آموزش‌ و ادبیات‌ و هنر غرب‌

5-3) هولوکاست‌ و اسرائیل‌

6-3) هولوکاست‌ و مسأله‌ غرامت‌خواهی‌

7-3) هولوکاست‌ و کشتار فلسطینیان‌

8-3) هولوکاست‌ و مهاجرت‌ یهودیان‌ به‌ فلسطین‌

9-3) هولوکاست‌ وجهان‌ اسلام‌

3-10) هولوکاست در روابط بین الملل

در پایان مرکز معاونت آموزش و پژوهش در بیانیه خود می نویسد: بدینوسیله‌ از استادان‌ و پژوهشگران‌ دعوت‌ به عمل‌ می‌ آید تا خلاصه‌ مقاله‌ تایپ‌ شده‌ با ( word 2000 ) خود را به‌ یکی‌ از زبان‌های‌ فارسی‌، انگلیسی‌ و عربی‌ در یک‌ صفحه‌ A4 همراه‌ با شرح‌ فعالیت‌های‌ علمی‌، حداکثر تا تاریخ‌ 15 مهر 1385 در ارتباط‌ با عنوان‌های‌ یاد شده‌ به‌ دبیرخانه‌ همایش‌ به‌ نشانی‌ زیر و یا به‌ پست‌ الکترونیکی‌ history@ipis.mof.ir یا دورنگار دبیرخانه‌ 22802649 ارسال‌ نمایند. ضروری‌ است‌ اصل‌ مقاله‌ حداکثر تا 20 آبان‌ 1385 به‌ دبیرخانه‌ همایش‌ تحویل‌ گردد.