۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

احداث زمین ورزشی در ۲۰۰ روستا / شناسایی نخبگان ورزشی در روستاها

یاسوج- مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از احداث زمین ورزشی در ۲۰۰ روستای بالای ۵۰ خانوار استان با هدف توسعه ورزش و افزایش سرانه ورزشی در روستاها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی علوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا ۲۰۰ روستای بالای ۵۰ خانوار در استان شناسایی شده‌اند و  مطالعات اولیه زمین های ورزشی در این روستاها در دست اقدام است.

علوی اظهار کرد: کار ساخت این زمین‌ها با همکاری معاونت عمرانی استاندار، وزارت نفت و بنیاد مسکن استان انجام خواهد شد.

علوی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد کل هزینه‌های اعتباری مورد نیاز ساخت این پروژه‌ها را بنیاد مسکن استان از محل اعتبارات ملی تأمین می‌کند، ابراز داشت: بقیه اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات وزارت نفت تأمین خواهد شد.

مدیرکل ورزش جوانان استان با بیان اینکه ورزش و جوانان به عنوان بهره‌بردار اماکن ورزشی معرفی شده است، تصریح کرد: امیدواریم با تحقق  این کار بتوانیم با استفاده از ظرفیت موجود در روستاها، نخبگان ورزشی این قشر را شناسایی کنیم و جهت توسعه ورزش استان به کار بگیریم.

