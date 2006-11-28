جشنواره آثار سینمایی و تلویزیونی ایدز زمستانی شد

جشنواره آثار سینمایی، تلویزیونی و فیلمنامه‌های ایدز که پیش از این قرار بود آذرماه در تهران برگزار شود، به هفته اول اسفند موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره سالانه آثار سینمایی، تلویزیونی و فیلمنامه های ایدز با اعلام این خبر افزود: "به درخواست برخی هنرمندان سینما که فیلم هایشان با موضوع ایدز مراحل پایانی تدوین را سپری می کند و تمایل این سینماگران برای شرکت در جشنواره، زمان برگزاری جشنواره به هفته اول اسفند تغییر یافت."



دکتر شهرام رفیعی فر خاطرنشان کرد: "تاکنون 108 فیلم کوتاه و بلند و 30 فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره ایدز رسیده که 82 فیلم و 25 فیلمنامه برای رقابت نهایی برگزیده شده اند."