تاریخ، بی فایده بودن تحریمها را اثبات کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی آنتی وار، "ایوان ایلاند" در تحلیلی تحت عنوان "تحریمها: بی فایده یا بدتر از بی فایده" می نویسد: بسیاری از کارشناسان سیاسی ، استفاده از تحریمهای اقتصادی برای تغییر سیاست دولتهای خارجی طرفداری می کنند در حین اینکه این امر ممکن است، درست باشد، اما بسیاری از این دولتها می توانند کشورهای خود را با اصلاحات بهبود بخشند.

وی می نویسد: تاریخ نشان داده است که تحریم های اقتصادی تاثیری در رفتار دولتها ندارد.

به گفته ایلاند، هم لیبرالها و هم محافظه کاران به استفاده از اقتصاد برای اعمال فشار بر کشورهای حمایت می کنند و برای بیش از 45 سال محافظه کاران در تلاش بودند تا با اعمال فشار بر ملت کوبا از دست فیدل کاسترو رهبر این کشور خلاص شوند.

در ادامه ایلاند در تحلیل خود آورده است : تا آن زمان محافظه کاران بر این باورند که آن چیزی که آپارتاید را برانداخت اعمال تحریمها نبود و در کنار آنها لیبرالها نیز شک داشتند که بتوان با تحریمها از شر فیدل کاسترو خلاص شد اما از تحریمها به گرمی استقبال کردند تا بتوانند از آن بر علیه رژیم سرکوبگر آفریقای جنوبی بهره گیرند.

این نویسنده با اشاره به رژیم بعث عراق و تحریمهای اقتصادی این کشور می گوید در این کشورهای اغلب اقتصاد، از سوی دولت کنترل می شود، لذا این تحریمها پاسخ نخواهد داد.