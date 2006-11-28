وزیر زنان مالزی با اعضای فراکسیون زنان مجلس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، در این دیدار آلیا نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح عملکرد مجلس شورای اسلامی و چگونگی انجام مصوبات مجلس شورای اسلامی در مسائل مختلف بخصوص در زمینه فعالیت های زنان در عرصه اجتماعی به بحث و گفتگو پرداخت.

نماینده تهران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، حضور زنان در همه عرصه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی افزایش یافته است.

وی با اشاره به نقش حضرت امام خمینی(ره) و قانون اساسی در دفاع از حقوق زنان در عرصه خانواده و در سایر عرصه های اجتماعی آن را قابل تحسین دانست و افزود: مقررات و قوانین مصوب دولت و مجلس در جهت اولویت دادن به نقش بارز زن در خانواده بوده و تسهیلات لازم را در فعالیت های زنان در هر دو عرصه خانواده و اجتماع ممکن ساخته است.

آلیا با اشاره به مصوبه جدید مجلس در خصوص منشور حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب این منشور قوانینی را که در مغایرت با این مصوبه باشد فاقد وجاهت قانونی و بی اعتبار می داند.

امین زاده نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در جهت حفظ و دفاع از حقوق زنان افزود: در حال حاضر زمینه برای حضور فزاینده زنان در همه عرصه های جامعه حتی بیش از قوانین مصوب مجلس فراهم است.

در ادامه این ملاقات وزیر زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی سفر خود را در قالب یک هیات عالی رتبه، در جهت اقدام عملی برای به اجرا درآوردن مفاد یادداشت تفاهم دو کشور در خصوص روابط و تعاملات زنان دو کشور دانست و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگو برای کشورهای اسلامی که دارای تجربیات زیادی در عرصه فعالیت های زنان یاد کرد.

لازم به ذکر است در این ملاقات خانم ها افتخاری، رهبر و اخوان بی طرف نیز حضور داشته اند.