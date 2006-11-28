ملاقات هیات ایرانی با نماینده فیفا / تکلیف فوتبال ایران هفته آینده مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی رایزنیهای انجام شده مسوولان سازمان تربیت بدنی با فیفا که منجر به لغو محرومیت حضور تیم امید در بازیهای آسیایی دوحه گردید ، روز دوشنبه 6 آذرماه هیاتی مرکب از کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، حمیدرضا آصفی عضو هیات رئیسه فدراسیون و علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان در بروکسل با نماینده ویژه سپ بلاتر مذاکره نمودند.

در این مذاکرات جدی که با نتایج مثبتی همراه بود ، نماینده ویژه رئیس فیفا از علاقه فیفا به فوتبال ایران و حفظ جایگاه آن در سطح بین المللی و حل مشکل سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با ارائه مذاکرات ، مشکلات موجود به طور کامل حل و فصل شود .

هاشمی در پایان این دیدار به خبرنگار سایت سازمان تربیت بدنی گفت : مذاکرات خوب و سازنده ای با مقامات فیفا داشتیم و طرفین توافق نمودند هفته آینده مذاکرات خود را ادامه داده تا به نتیجه نهایی دست یابند و مشکل تعلیق فوتبال ایران به طور کامل حل شود.