۱۴۸ معلول گلستانی چشم انتظار مسکن/ وعده هایی که اجرایی نشد

خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهین نورافروز: بنا برآمار رسمی بهزیستی استان گلستان، تعداد ۵۰ هزار معلول تحت پوشش این نهاد قرار دارند که از امکانات ویژهای چون مسکن مناسب برخوردار نیستند.
این در حالی است که گلستان به رغم داشتن رتبه هفتمی معلولیت در کشور، اما هنوز معلولان آن از شرایط ایدهالی برای مناسبسازی، تامین و دریافت بدون دغدغه وام مسکن برخوردار نیستند.
پس از تصویب لایحه خانهدار شدن خانوادههای دارای دو معلول و بالاتردر سال ۹۴، مقرر شد تا طی چهارسال این طرح با مشارکت جامعه خیران، سازمان بهزیستی، راه و شهر سازی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور کامل اجرائی شود که با گذشت یکسال نزدیک به نیمی از آن در گلستان اجرائی شده است.
۱۴۸ معلول متقاضی در نوبت دریافت مسکن
به گفته مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان، معلولان گلستانی حدود دو نیم درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند و در زمینه معلولیت یک درصد از میانگین کشوری جلوتر هستند.
اصغر رنجی به خبرنگار مهر گفت: تامین مسکن و مناسبسازی مسکن معلولان از برنامههای ویژه و فوری بهزیستی استان است که مشکلات زیادی را برای معلولان و خانوادههای آنان بوجود آورده است.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای سازمان بهزیستی نگهداری معلول در منزل است، اما هنوز زیر ساختهای حمایت از خانوادههای دارای معلول در استان به طور کامل اجرائی نشده است.
رنجی ادامه داد: سال گذشته تعداد ۹۴ خانوار دارای معلول در سامانه دریافت مسکن ثبتنام کردند که از این تعداد فقط ۳۱ واحد آن تا امسال واگذار شده و ۵۶ واحد دیگر دردست ساخت است و برای ساخت هفت واحد دیگر در شهرهای رامیان و گالیکش پیگیر تهیه زمین هستیم.
وی اضافه کرد: از تعداد ۱۲۹ سهمیه روستائی، ۱۲۷ متقاضی در سامانه ثبت نام کردهاند و ۱۱۸ نفر برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
رنجی تعداد پشت نوبتیهای مسکن معلولان استان را ۱۴۸ متقاضی عنوان کرد و افزود: احتمال اضافه شدن متقاضیان بیشتری به این فهرست تا پایان سال وجود دارد.
وی اضافه کرد: تا کنون ۵۱۶ خانوار تک معلول در سامانه دریافت مسکن ثبت نام کردهاند که ۱۶۹ معلول به بانک معرفی شدهاند و با ۱۳۶ خانوار قرارداد منعقد شده است.
رنجی، افزود: میزان کمک بلاعوض برای متقاضیان مسکن معلول شهری۳۰ میلیون تومان و روستائی ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی یکی از راههای برون رفت از مشکلات معلولان و خانهدار شدن آنان را افزایش مشارکت خیران عنوان کرد و افزود: برای جلب مشارکتهای مردمی و رفع نیاز مسکن معلولان نیازمند سیاستگذاریهای جدیدی هستیم.
۲۱۹ خانوار دارای معلول گلستانی فاقد مسکن هستند
در حالی که معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان، از اعطای مسکن به معلولان استان خبر میدهد، معاون بنیاد مسکن اعلام کرد که ۲۱۹ خانوار بالای دو معلول در استان فاقد مسکن مناسب هستند. ۹۵ خانوار بالای دو معلول فاقد مسکن در شهرها و ۱۲۴ خانوار با همین شرایط در روستاها فاقد مسکن هستند
هادی درفشی در ادامه به مهر گفت: ۹۵ خانوار بالای دو معلول فاقد مسکن در شهرها و ۱۲۴ خانوار با همین شرایط در روستاها فاقد مسکن هستند.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۶۹ مسکن با اعتبار یک میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان به مددجویان تحویل شده است و گلستان از حیث اعطای مسکن معلولان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
تامین مسکن معلولان از محل مسکن مهر
در ادامه سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان یکی از متولیان اعطای مسکن معلولان، به مهر گفت: واحدهای مذکور از محل طرحهای مسکن مهر به این خانوادهها واگذار شدهاند.
حسین محبوبی افزود: کمیته راهبردی تفاهم نامه منعقده با دستگاههای اجرائی و خیران، پرداخت سهم آورده متقاضیان را بر عهده دارد و مددجویان فقط اقساط کم بهره واحدها را پرداخت میکنند.
وی با اشاره به اینکه تامین زمین و ساخت واحدهای مسکن مهر در این تفاهم نامه برعهده راه و شهرسازی بوده است، بیان کرد: به استناد این تفاهم نامه، مقرر شد زمین و واحد مسکونی برای ۹۴ خانوار گلستانی واجد شرایط شامل ۶۵ واحد مسکونی و ۲۹ قطعه زمین در استان تامین شود که بخشی از آن به خانوارهای دارای دو معلول واگذار شده است.
وعدههایی که هنوز اجرائی نشده است
به رغم نظر مساعد مسئولان حوزه اجرائی در تهیه مسکن معلولان، اما برخی خانوارهای گلستانی دارای معلول از مناسبسازی مسکنها و شرایط سخت دریافت وامها گلایهمندند.
یکی از اعضای خانوده دارای دو فرزند معلول در روستای چارقلی آق قلا با بیان اینکه پس از گذشت سالها این دو معلول از دریافت برخی خدمات بهزیستی محروم هستند، به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته پس از پیگیری رسانهها بهزیستی آققلا مقداری وسایل کمکی برای این دو معلول اهدا کرد، اما نمیتوانیم برای دریافت مسکن مناسب اقدا کنیم.
وی که دختر بزرگ خانواده است، بدون ذکر نام افزود: حدود بیست سال است که از دو خواهر و برادر معلولم نگهداری میکنم و هر سال شرایط نگهداری آنان با توجه به افزایش سنشان سختتر میشود.
وی ادامه داد: خواهر و بردار معلول و مادرم در یک اتاق ۳۰ متری بدون امکاناتی چون سرویس بهداشتی و حمام زندگی میکنند.
این بانوی ترکمن اضافه کرد: هر خانوادهای که فرزند معلول دارد، شرایط بسیار سختی را به لحاظ مشکلات روحی، روانی و مالی تحمل میکند.
وی بیان کرد: سازمان بهزیستی ماهیانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای خواهر و برادرم پرداخت میکند و چون قطع نخاعی نیستند، حق پرستاری به آنها تعلق نمیگیرد و این در حالی است که این دو معلول کاملا بیحرکت بوده و نیاز به مراقبت شبانهروزی دارند.
سردرگمی معلولان نیازمند مسکن برای دریافت وام
در ادامه یکی دیگر از اعضای خانواده معلولان با بیان اینکه کاغذ بازیهای اداری در بانکهای عامل، شرایط دریافت وام را بسیار مشکل کرده است به مهر گفت: خانوادههای درای معلول از شرایط مناسب مالی برخوردار نیستند و همین مساله موجب شده تا برای معرفی ضامن به بانکها با مشکل روبرو شوند.
عباس کمیجی با گلایهمندی از مناسبسازی مسکن معلولان افزود: در کنار مشکلات مالی برخی مسکنهای اعطا شده به معلولان از شرایط ویژه مناسب سازی برای تردد برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: بیشتر روزها آسانسور ساختمان خراب و یا خاموش است و خانواده به سختی فرد معلول را حرکت میدهد.
کمیجی اضافه کرد: از سوی دیگر مسیر تردد مسکنهای اعطا شده فاصله زیادی با مراکز شهری دارد و همین مساله موجب شده تا خانواده معلولان درکنار تحمل مشکلات مالی و پرداخت اقساط، متحمل هزینههای ترددی شوند.
اعطای مسکن به معلولان گلستانی در حالی با برخی مشکلات روبرو است، که بهمن سال گذشته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صاحب خانه شدن شش هزار خانواده دارای دو معلول و بالاتر تحت پوشش بهزیستی تا پایان سال ۹۶ خبر داده بود و این در حالی است که شرایط موجود نشان میدهد که اجرائی شدن این وعده برای همه خانوارهای دارای معلول در استان با فراز و نشیبهای زیادی روبرو است.
نظر شما