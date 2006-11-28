فضای خالی زیادی برای توسعه روابط دوجانبه ایران و آلمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، در این دیدار ابتدا باهنر با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روابط پارلمانی فیمابین مجالس دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان را خوب و برخوردار از طرفیت مناسب برای توسعه هر چه بیشتر توصیف کرد و در مورد روابط در زمینه های دیگر نیز گفت: فکر می کنم برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با آلمان هنوز فضای خالی زیادی وجود دارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درب خش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله هسته ای کشورمان نیز اظهار داشت: امروز مهمترین مسئله تاثیرگذار در روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه اروپا و از جمله آلمان موضوع هسته ای ایران است که ما با حفظ خط قرمز صرفنظر از حق قانونی و مسلم خود برای استفاده از صلح امیز از انرژی هسته ای آماده ادامه همه نوع همکاری با جامعه بین المللی در این زمینه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی واقعی و عملی این حق از سوی غرب و اروپا خاطرنشان کرد: وجود روابط عادلانه متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا مهم و ضروری است.

باهنر در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی و ژئوپلتیک کشورمان در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران از همکاری صادقانه و عادلانه جامعه اروپایی در زمینه مختلف استقبال می کند وآمادگی لازم را برای گسترش روابط را دارد.

در ادامه این دیدار هونزو وتیس سفیر آلمان در تهران نیز روابط مجالس دو کشور را بسیار خوب ارزیابی و بر اهمیت گسترش همکاری های بین پارلمان آلمان و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری میلادی و در سال آینده میلادی مقاماتی از کشور آلمان به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهند کرد، گفت: مجالس دو کشور در رفع سوء تفاهمات و نتیجتا کمک به توسعه همکاری های فیمابین دولت ها نقش مهم و تاثیر گذاری دارند.

وی در ادامه در خصوص مسائل هسته ای کشورمان نیز خاطر نشان کرد: جمهوری فدرال آلمان در کنار سایر اعضای جامعه اروپایی حق مسلم ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را کاملا به رسمیت شناخت .

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران باید همچنان به اقدامات اعتمادافزای خود و همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای ادامه دهد و اختلاف نظرها از طریق گفتگو قابل رفع است.

وی در پایان سخنان خود خواستار بکارگیری تمام ظرفیت های پارلمانی برای گسترش روابط و همکاری های فیمابین بخش های مختلف کشورش با جمهوری اسلامی ایران شد.