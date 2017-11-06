استان زنجان ۱۸۵۰۰ حلقه چاه آب دارد

علیرضا جزء قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان زنجان ۱۸ هزار و۵۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد که از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه آب غیر قانونی بوده و تنها ۱۲۰ حلقه چاه برای تامین آب شرب استان استفاده می شود.

وی اظهار کرد: سرانه پوشش فاضلاب در زنجان نسبت به میانگین کشوری کمتر است و طبق برنامه ریزی های انجام شده در تلاش هستیم این سرانه افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: بیش از ۷۰۰ هزار مشترک در ۲۱ شهر استان زنجان تحت پوشش این شرکت هستند و تا کنون هیچ مشکلی به لحاظ کمی و کیفی در ارائه خدمات به مردم وجود نداشته است.

جزء قاسمی تاکید کرد: شهرستان ماهنشان بیشترین سرانه تولید آب برای مشترکین معادل ۴۹۲ لیتر در شبانه روز برای هر نفر در استان زنجان را به خود اختصاص داده است که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.

وی به پرت آب در شهرستان ماهنشان اشاره کرد و گفت: باید مدیریت مصرف آب در دستور مردم ماهنشان قرار گیرد و پرت آب دراین شهرستان زیاد است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در استان تاکید کرد و گفت: رسانه ها در تحقق این امر مهم بسیار موثر هستند.