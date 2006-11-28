حضور فعال 1664 تیم از پلیس راه کشور در طرح زمستانی

سرپرست پلیس راه کشور در گفتگو با مهر افزود: این طرح در 25 استان کشور و در 65 گردنه برفگیر انجام شده و طی اجرای آن همانند سال های گذشته ، سازمان راهداری ، هلال احمر و اورژانس کشور با پلیس راه کشور همکاری می کنند.

سرهنگ سید هادی هاشمی گفت: از مجموع 1664 تیم پلیس راه کشور که قرار است در طرح زمستانی فعالیت کنند، چهار هزار و 95 نفر از نیروهای پلیس راه کشور در قالب 949 تیم ثابت و 715 تیم بعنوان سرپرست و بازرس در محل های تعیین شده مستقر شده و خدمت رسانی می کنند.

سرپرست پلیس راه کشور با بیان اینکه توان پلیس راه ناجا برای شرکت در طرح زمستانی امسال 20 درصد افزایش یافته است ، اظهار کرد: خوشبختانه پلیس راه ناجا در سال جاری توان عملیاتی خود را بیش از سال گذشته افزایش داده است. ضمن اینکه در طرح زمستانی امسال سازمان راهداری نیز از برف روب های جدید بهره گرفته و هلال احمر و اورژانس نیز پایگاه های ثابت و سیار خود را در محورها و گردنه های تعیین شده افزایش چشمگیری داده اند.