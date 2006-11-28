ابومازن از گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابو مازن ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه خود آورده است که از گفته های اولمرت درباره طرح صلح اعراب استقبال می کند.

نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفته بود که تل آویو از بسیاری از اراضی فلسطینی در برابر برقراری صلح عقب نشینی خواهد کرد. وی همچنین آمادگی اصولی اسرائیل را برای آزاد کردن شماری از اسیران فلسطینی و پول های بلوکه شده تشکیلات خودگردان فلسطین در مقابل آزادی نظامی اسیر اسرائیلی اعلام کرده بود.

ریاست تشکیلات خودگردان در بیانیه خود افزود: ابومازن از آمادگی اولمرت برای بازگشت به مذاکرات براساس طرح صلح "نقشه راه" و طرح صلح اعراب استقبال می کند که به تشکیل کشور مستقل و منسجم فلسطین و راه حلی عادلانه و مورد قبول درباره مسئله پناهندگان فلسطینی براساس قطعنامه 194مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتهی خواهد شد.

ابومازن همچنین بعد از ملاقات امروز خود با عبدالله دوم شاه اردن در شهر امان به شبکه تلویزیونی اردن گفت: ما به اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل مثبت نگاه می کنیم و وی به روشنی به طرح (صلح) اعراب اشاره کرد که ما آن را یکی از مهمترین ستون های راه حل کشورهای عربی درخصوص مسئله فلسطین می دانیم.

برپایه این گزارش، ابومازن به اهمیت هماهنگی مواضع پیش از دیدار آتی شاه اردن و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: باید مواضع خود را درباره همه جزئیاتی که ممکن است به بوش یا به طور کلی به دولت آمریکا گفته شود، هماهنگ کنیم و در این خصوص با "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در اراضی خودگران ملاقات خواهم کرد.

ابومازن امروز پیش از نشست بوش و عبدالله دوم با وی در شهر امان دیدار و درباره تحولات اوضاع فلسطین و روند صلح خاورمیانه بحث و تبادل نظر کرد.

دفتر پادشاهی اردن در بیانیه ای اعلام کرد: عبدالله دوم در جریان این دیدار از جامعه بین المللی خواست تا در راستای احیای مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیل تلاش کنند.

شاه اردن گفت که بخش بزرگی از مذاکرات وی با بوش درباره تاکید بر ریشه مسئله فلسطین و اولویت دادن به ایجاد راه حلی عادلانه برای آن و نیز جستجو برای یافتن راههای لازم و مناسب به منظور کاستن از شدت اوضاع دشوار کنونی فلسطینی ها خواهد بود.