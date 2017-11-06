فراخوان ثبت نام در سومین نمایشگاه «لباس من» هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بعنوان دبیرخانه کارگروه ساماندهی لباس هرمزگان با هدف جریان سازی، تشویق و ایجاد انگیزه نوآوری در عرصه دانش بنیان مد و لباس استان همچنین معرفی ظرفیت طراحان لباس دانش آموخته به بازار تولید و عرضه با ارائه الگوهای نوین پوشاک ایرانی- اسلامی، برگزاری نمایشگاه های زنجیره ای لباس از طرح ها و ایده های جدید طراحان را با عنوان «لباس من» برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: دوره اول نمایشگاه« لباس من»:۸-۲۵ شهریورماه ۹۶، با معرفی ۹ طرح دوخت شده مانتو اجتماع و اداری، اثر خانم ها « زینب حمدانی پور، مینا رنجبر،فاطمه باستانی، ماریا عرب نژاد- لیلا وهابی نیاری» و دوره دوم نمایشگاه« لباس من»: ۲۹مهر- ۵ آبان ماه ۹۶، با معرفی ۸ اجرای متفاوت از ۴ طرح مانتو چادر، اثر خانم فرشته مفاخر برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان کرد :با این اعتقاد که استمرار امورفرهنگی، خرد جمعی و تجمیع فعالیت ها هم طراز، تنها عامل نزدیک شدن به اهداف تعریف شده خواهدبود، بنابراین اقتصادی و تجاری بودن هرمزگان را مدنظرداشته و اجرای سومین دوره نمایشگاه «لباس من» را ویژه «لباس مشاغل»در آذرماه برنامه ریزی کرده ایم.

درویش نژاد خاطرنشان کرد: از تمامی هنرمندان فعال این عرصه اعم از اساتید، دانشجویان، طراحان آزاد، خیاطان آزاد که ایده و طرح جدید و خلاقانه ای با موضوع لباس مشاغل « صنعتی، کارگاهی، خدماتی، فرهنگی، هنری، علمی و ... » دارند دعوت می شود جهت ثبت نام با در دست داشتن طرح به واحد مد و لباس اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان مراجعه کنند.

وی به زمان ثبت نام اشاره کرد و گفت : فرصت ثبت نام: ۳۰ آبانماه ۹۶ و برگزاری نمایشگاه: نیمه دوم آذرماه ۹۶ است و نوآوری طرح، توجه به مؤلفه های «فرهنگ ایرانی- اسلامی، اقلیم، نوع فعالیت، نشانه ها و سمبل های شغلی،روانشناسی شغل مورد نظر»، راحتی، وقار و زیبایی ، تناسب پارچه و طرح با نوع کاربرد، رعایت اصول علمی در طراحی، الگو و دوخت متناسب با کاربرد، ترکیب بندی رنگ و تزئینات مناسب از شرایط و شاخص های شرکت در این رویداد است.