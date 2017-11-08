الگوی نظام اسلامی نهضت امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور صبح چهار شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی میامی، ضمن بیان اینکه یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه پایداری آرمان های عاشورا و اربعین است، تاکید کرد: الگوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نهضت عاشورا است و با شعار عاشورا در برابر دشمنان انقلاب ایستادگی می کند.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان اربعین به مثابه بزرگترین تجمع مسلمانان، هراس به دل دشمنان می اندازد، افزود: امروز شعار عاشورا و اربعین ملجأ و پناه مظلومان جهان محسوب می شود.

ایده های دشمنان ایران اسلامی شکست خورده است

امام جمعه میامی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با هدف استقرار نظام معنوی و اخلاقی تشکیل شده است، افزود: مدعیان دروغین و مکاتب مادی در جهان ادعا داشتند که باید دنیا را در دست بگیرند اما امروز شاهد آن هستیم که این ایده دشمنان شکست خورده و انقلاب اسلامی ایران توطئه های دشمنان را خنثی کرده است.

صفایی پور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به چهاردهم آبانماه روز فرهنگ عمومی، گفت: شورای فرهنگ عمومی با اهمیتی که در جامعه دارد، می بایست در حفظ و ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین پیشگام باشد.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی فرصتی برای بازشناسی ارزش ها است، گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی وظیفه شورای فرهنگ عمومی محسوب می شود.

روحیه انتقاد پذیری مسئولان افزایش یابد

فرماندار میامی نیز در این جلسه با بیان اینکه برای حل معضلات موجود در جامعه برنامه ریزی جدی صورت گیرد، گفت: مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی به صورت دقیق بررسی و انجام شود تا بتوانیم در راستای هدفگذاری های این شورا به خصوص در حوزه ترویج فرهنگ عمومی موفقیت هایی کسب کنیم.

محمد مهدی کریمی با تاکید بر ضرورت ارتقای روحیه انتقاد پذیری توسط مدیران، بیان کرد: در حوزه فرهنگی نیز همچون سایر حوزه ها در مدیریت هزینه ها توجه ویژه ای شود و مسئولان نظارت مستقیم بر روند اجرای برنامه ها و هزینه داشته باشند.

وی بیکاری، طلاق و اعتیاد را مهمترین آسیبهای اجتماعی در میامی دانست و افزود: کارگروه های تخصصی در جهت رفع این مشکلات در شهرستان باید تشکیل شود.